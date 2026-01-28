Свят

Кремъл покани Зеленски в Москва

Ушаков: Русия ще гарантира сигурността на украинския президент

28 януари 2026, 18:24
Кремъл покани Зеленски в Москва
Източник: AP/БТА

Р уският президент Владимир Путин е отворен за идеята да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски, за да обсъдят войната в Украйна, заяви днес съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от ДПА.

"Русия никога не е изключвала подобна среща", каза Ушаков пред кореспондента на държавната телевизия Павел Зарубин.

Путин разкри кога ще се срещне със Зеленски

"Ако Зеленски наистина е готов за преговори, той може да дойде в Москва", обяви Ушаков и добави, че Путин е заявявал това няколко пъти.

Съветникът на руския президент посочи, че такава среща трябва да бъде добре подготвена и фокусирана върху резултатите. 

"Русия ще гарантира сигурността на украинския президент", добави Ушаков.

Украйна смята пътуването на Зеленски до Москва за изключено от съображения за сигурност, отбелязва ДПА.

Украинският външен министър Андрий Сибига заяви по-рано, че Зеленски е готов да преговаря по чувствителни теми директно с Путин като част от усилията за прекратяване на войната в Украйна.

Кремъл посочи условието за среща между Путин и Зеленски

Най-чувствителните въпроси, стоящи пред страните относно постигането на мирно споразумение, все още не са решени, заяви Сибига в интервю за  "Европейска правда". Това са териториалните въпроси и съдбата на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ.

Русия настоява за териториални отстъпки от страна на Украйна като условие за прекратяване на огъня, по-специално за изтеглянето на украинските войски от Донецка и Луганска области, посочва ДПА.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Зеленски Путин Война в Украйна
Последвайте ни
След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

След три пъти „Не“ от банкерите: Обрат на „Дондуков“ 2 - Андрей Гюров каза „Да“ на Йотова

Кремъл покани Зеленски в Москва

Кремъл покани Зеленски в Москва

Това ли е новата партия на Радев - екипът му отрече

Това ли е новата партия на Радев - екипът му отрече

Рязка промяна на времето и оранжев код за утре

Рязка промяна на времето и оранжев код за утре

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

Съдът върна делото срещу Портних на прокуратурата

България Преди 1 час

Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени

България подкрепи Гренландия и Дания в Съвета на Европа

България подкрепи Гренландия и Дания в Съвета на Европа

България Преди 1 час

Въпросът ще бъде обсъден утре в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

Кейт Мидълтън показа неочаквана прическа

Кейт Мидълтън показа неочаквана прическа

Любопитно Преди 2 часа

Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън изненада с промяна във визията си, появявайки се със странична „ученическа“ плитка по време на официално посещение в Брадфорд, съчетавайки елегантност и небрежен стил

“Ще деескалираме малко”: Тръмп и проблемът му с Минесота

“Ще деескалираме малко”: Тръмп и проблемът му с Минесота

Свят Преди 2 часа

В лагера на Доналд Тръмп най-радикалната фракция гледа на имиграционните операции като на жизненоважни

Бивш сенатор упои депутатка, за да я изнасили във Франция

Бивш сенатор упои депутатка, за да я изнасили във Франция

Свят Преди 2 часа

Защитата на Герио заяви, че той смята да обжалва присъдата

Смятан за мъртъв моряк се появи на борда на танкер

Смятан за мъртъв моряк се появи на борда на танкер

Свят Преди 2 часа

Двайсет и девет годишният моряк беше обявен за изчезнал от танкера „Сонга Пърл“

Калас: Европа трябва да се съобрази с новата реалност

Калас: Европа трябва да се съобрази с новата реалност

Свят Преди 2 часа

Калас: Стана болезнено ясно, че Русия ще остане дългосрочна заплаха за сигурността

Полша показва укрепления по границата си

Полша показва укрепления по границата си

Свят Преди 2 часа

Варшавското военно командване добави нови укрепления по почти 64 километра от границата

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Доклад: Загубите във войната в Украйна достигат 2 милиона

Свят Преди 2 часа

Руските бойни загуби в Украйна са „повече от 17 пъти по-големи от съветските загуби в Афганистан през 80-те години, 11 пъти по-високи от тези по време на първата и втората чеченски войни на Русия и повече от пет пъти по-големи от всички руски и съветски войни, взети заедно, от Втората световна война насам“

Съпругата на Брус Уилис: Той не осъзнава, че има деменция

Съпругата на Брус Уилис: Той не осъзнава, че има деменция

Свят Преди 2 часа

Ема обяснява, че Брус – както и други хора с подобни състояния – имат анозогнозия

НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места

НС гласува да се поставят дефибрилатори на публични места

България Преди 2 часа

Промените защитават правата на пострадалите и на всички лица, които добронамерено оказват помощ при такива инциденти

Коцев пред Комитета на регионите: България е завладяна държава

Коцев пред Комитета на регионите: България е завладяна държава

България Преди 3 часа

Коцев представи становището си за Черноморската стратегия на ЕС

Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника

Трагичната съдба на Едуард Айнщайн – синът на гения, прекарал живота си в психиатрична клиника

Свят Преди 3 часа

Едуард Айнщайн прекарва три десетилетия в психиатрична клиника и за баща си Алберт е „неразрешим проблем“

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Бруклин Бекъм качи пикантна снимка на Никола Пелц насред семейната вражда

Любопитно Преди 3 часа

Докато Виктория Бекъм получава рицарско звание в Париж в компанията на Дейвид и останалите си деца, най-големият ѝ син затвърди разрива с шокиращи обвинения. От „неподходящи танци“ на сватбата до опити за разбиване на брака му – вижте как Бруклин и Никола Пелц отговориха на семейната изолация с порция провокативни кадри

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Защо "Q-Day" може да преобърне света, какъвто го познаваме

Свят Преди 3 часа

От онлайн банкирането до кодовете за ядрени ракети квантовите компютри могат да разбият цялото цифрово криптиране на планетата - с ужасяващи последици

Мистерия с мъртъв руснак в Бали

Мистерия с мъртъв руснак в Бали

Свят Преди 3 часа

Очевидци са съобщили, че предната вечер от стаята се чували викове за помощ

Всичко от днес

От мрежата

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Сидни Суини, сутиени и Hollywood Sign: Когато рекламата стига твърде далеч

Edna.bg

Алекс Богданска на 32 – шампанско, миди и винтижд дух

Edna.bg

Бойко Величков: Паметта за Димитър Пенев трябва да води, а не тъгата

Gong.bg

Официално: Челси разкара Рахийм Стърлинг

Gong.bg

България е сред държавите, подкрепили Гренландия и Дания в Съвета на Европа

Nova.bg

Едно "да" и четири "не" на консултациите за служебен премиер

Nova.bg