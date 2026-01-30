Свят

Зеленски: Няма компромис по ключов въпрос с Русия

"До този момент не успяхме да намерим компромис по териториалния въпрос", заяви президентът на Украйна

30 януари 2026, 11:52
П реговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна са достигнали до критична точка, в която териториалните претенции се оказват непреодолима бариера. Украинският президент Володимир Зеленски призна, че към момента не е постигнат компромис по ключовия въпрос за контрола върху Донецка област.

(Във видеото: Тръмп: Путин се е съгласил на едноседмична пауза на атаките срещу Украйна)

„До този момент не успяхме да намерим компромис по териториалния въпрос, по-специално относно част от Източна Украйна“, заяви Зеленски, подчертавайки, че съдбата на Донбас остава най-трудният елемент от дипломатическото уравнение.

Защо Донецка област е толкова важна?

Контролът над Донецка област не е просто въпрос на престиж, а стратегическа необходимост и за двете страни по няколко причини:

Индустриалното сърце: Донецк е ядрото на Донбас – регион с огромни залежи на въглища, стоманодобивни заводи и тежка промишленост. За Украйна загубата му означава тежък удар върху икономическата архитектура на страната. За Русия установяването на пълен контрол там е основна цел на т.нар. „специална военна операция“.

Символизъм и легитимност: От 2014 г. насам Донецк е символ на украинската съпротива. За Москва пък „освобождаването“ на целия административен регион е минималното условие, което Кремъл може да представи пред вътрешната си аудитория като победа.

Военна стратегия: Територията на областта е осеяна със силно укрепени градове и логистични възли. Който контролира Донецк, диктува темпото на военните действия в цяла Югоизточна Украйна.

Преговорите под сянката на ултиматумите

Текущите опити за мирно споразумение се провеждат в изключително напрегната обстановка. Основните линии на разлом в преговорите са:

Териториалната цялост срещу „новите реалности“: Киев настоява за пълно изтегляне на руските войски до границите от 1991 г., докато Москва изисква признаване на анексираните територии като руски.

Гаранции за сигурност: Украйна търси международни гаранции, подобни на Член 5 от договора на НАТО, за да предотврати бъдеща агресия. Русия, от своя страна, настоява за неутралитет и демилитаризация.

Статутът на окупираните зони: Въпросът дали в Донецк може да бъде въведен „специален статут“ или временна международна администрация остава в задънена улица, тъй като и двете страни виждат в това риск от национално предателство.

Докато дипломатите търсят формулата на „възможния компромис“, ситуацията на терен остава динамична, а всяко отстъпление на преговорната маса се плаща с огромна цена на фронтовата линия.

 

Източник: БГНЕС    
Руско-украински преговори Донецка област Териториални претенции Война в Украйна Мирно споразумение Гаранции за сигурност Статут на окупирани зони Военна стратегия Икономическо значение Дипломатическо уравнение
