К ремъл обяви „пътя към мира“: пълно изтегляне на украинските сили от Донбас. Докато преговорите в Абу Даби продължават, източници твърдят, че администрацията на Тръмп обвързва гаранциите за сигурност на Киев с отстъпването на окупираните територии.

Преговарящият от страна на Кремъл Кирил Дмитриев заяви, че изтеглянето на Украйна от източния регион Донбас е „пътят към мира“, който ще сложи край на войната на Русия в страната. Така Москва остава твърда в централното си искане на фона на доклади, че Киев е подложен на нарастващ натиск от администрацията на Тръмп по териториалния въпрос, който се превърна в основна пречка за споразумение, съобщава Newsweek.

„Изтеглянето от Донбас е пътят към мира за Украйна“, написа в пост в X Дмитриев, който ръководи руския фонд за преки инвестиции и е един от водещите преговарящи на Кремъл с САЩ по въпроса за Украйна.

Дмитриев реагира на публикация на Financial Times, според която САЩ са сигнализирали на Киев, че гаранциите за сигурност, които той търси от Вашингтон в рамките на мирно споразумение, са обвързани със съгласието на Киев да даде на Русия контрол върху региона Донбас – индустриално сърце, обхващащо Донецка и Луганска област. FT цитира осем неназовани лица, запознати с преговорите.

Украинските сили все още контролират около 20 процента от Донецк, включително два силно укрепени града – Краматорск и Славянск, които според анализатори може да отнеме години на Русия да завладее. Киев се съпротивлява на отстъпването на останалата част на Русия, позовавайки се на морални възражения и конституционно правило, което изисква референдум – гласуване, което не може да се проведе законно по време на военно положение.

Володимир Зеленски, президентът на Украйна, заяви по-рано, че документът за гаранции за сигурност за страната му вече е „100 процента“ готов. Той също така каза, че Русия трябва да направи компромис за мира, както направи Украйна.

Тристранните разговори между преговорните екипи на САЩ, Украйна и Русия се проведоха в Абу Даби в петък и събота и трябва да бъдат възобновени в следващите дни. И трите страни описаха разговорите досега като конструктивни.

През февруари наближава четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Русия първо нахлу в Украйна през 2014 г., анексирайки Кримския полуостров и подкрепяйки сепаратистките сили в Източна Украйна, където под контрола на Москва се появиха самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики.

Президентът Доналд Тръмп, самопровъзгласил се за глобален миротворец, направи прекратяването на войната на Русия приоритет. Но осигуряването на мирна сделка му се изплъзва, като той на моменти изразява разочарование и от двете страни, докато войната продължава, заплашвайки да оттегли подкрепата за Украйна или да наложи нови наказателни мита на Русия.

При нахлуването си през 2022 г. Русия се опита бързо да отстрани Зеленски от власт и да инсталира приятелски настроен към Москва режим, слагайки край на движението на Киев към Запада и стремежа му към членство в алианса НАТО, което Кремъл видя като непоносима заплаха за сигурността.

Украйна обаче организира стабилна отбрана, подкрепена от западна военна подкрепа чрез техника, разузнаване и обучение. Русия е доведена до почти патова ситуация на бойното поле, постигайки малък напредък на изток, въпреки че остава доминиращата сила.

Тръмп оттогава изключи членството в НАТО за Украйна, въпреки че алиансът се разшири в отговор на руската инвазия и сега включва Финландия и Швеция.