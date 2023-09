Без официални церемонии: Британците си спомнят за кралица Елизабет II, починала преди една година

Е дна година след смъртта на британската кралица Елизабет Втора Обединеното кралство отбелязва края на една ера, предават световните агенции.

Не са предвидени обаче големи възпоменателни церемонии, а по-скоро частни прояви на отдаване на почит на Елизабет Втора, управлявала страната 7 десетилетия.

На 8 септември 2022 г. кралицата почина на 96-годишна възраст в замъка Балморал в Шотландия, където прекарваше по традиция лятото. Последва период на национален траур, по време на който стотици хиляди британци в продължение на часове чакаха на опашка, за да се преклонят пред ковчега с тленните останки на кралицата. Погребението й десет дни след кончината пък премина при невиждани мерки за сигурност.

С кончината на Елизабет Втора се затвори една страница в историята на Обединеното кралство и на 14-те нации, на които тя беше държавен глава. Нова глава в историята се отвори с възкачването на престола на Чарлз Трети, първородния син на Елизабет Втора. Церемонията по коронацията му беше тази пролет.

Преди няколко дни британското правителство представи проект за постоянен мемориал за Елизабет Втора, който ще бъде открит през 2026 г., когато тя трябваше да навърши 100 години.

