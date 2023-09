В памет на кралица Елизабет II: Организираха парад на коргита пред Бъкингамския дворец

С мяната на караула в Бъкингамския дворец привлича туристи от всички краища на света, но посетителите на лондонската забележителност станаха свидетели на друг вид спектакъл - парад на коргита, които носеха корони, тиари и кралски одежди, предаде Асошиейтед прес.

Около 20 почитатели на кралското семейство доведоха своите коргита, за да се включат в парада пред двореца в центъра на Лондон и да почетат кралица Елизабет Втора година след смъртта ѝ.

Кучетата от тази порода са постоянни спътници на покойната кралица още от детските ѝ години. През живота си Елизабет е имала около 30 коргита - потомци на Сюзан, която тя получава като подарък за 18-ия си рожден ден.

