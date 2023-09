Крал Чарлз III отбелязва важна годишнина тази седмица

Т ази седмица Чарлз III ще отбележи навършаването на първата година откакто е британски крал, като царуването му досега се характеризира с плавен преход от управлението на покойната му майка, кралица Елизабет Втора.

Очаква се в петък годишнината да бъде отбелязана в тесен кръг, тъй като на тази дата почина и майка му на 96-годишна възраст.

74-годишният Чарлз влезе в новата си роля с видима лекота, след около 70 години очакване да се възкачи на престола – най-дълго в британската история.

Но въпреки очакванията за реформи, той все още не е направил радикални промени в монархията, което подхранва мнения, че той е в ролята на временно изпълняващ функциите, преди по-големият му син и престолонаследник принц Уилям да поеме управлението.

"Мисля, че преходът беше много по-плавен, отколкото се очакваше", заяви пред АФП Полин Макларън, преподавателка в колежа Роял Холоуей към Лондонски университет.

Чарлз беше официално коронясан заедно със съпругата си Камила на 6 май в Уестминстърското абатство в Лондон пред кралски особи и световни лидери.

Пищната церемония спазваше вековни ритуали, но бе по-кратка и по-опростена от тази на майка му през 1953 г. и имаше за цел да бъде по-представителна за съвременна Великобритания.

"Мисля, че можем да очакваме може би малки промени, но той наистина проправя пътя за Уилям и предполагам, че Уилям ще бъде истинският модернизатор на монархията", каза Макларън.

What a year it's been for the Royal Family. As we approach the first anniversary of the accession of King Charles III and the death of Queen Elizabeth II, we'll be looking back at some truly historic events and forward to a new era for the royals.

Чарлз остава по-малко популярен от покойната си майка и 41-годшиния си син Уилям, но рейтингът му се повиши значително след възкачването му на престола. Проучване на "ЮГав" (YouGov) показва, че 55 % от британците имат положително мнение за новия държавен глава, при 44 % преди година.

Първото му предавано по телевизията изказване по Коледа – традиционно обръщение към Великобритания и Общността на нациите (в миналото Британска общност бел. ред.), която той също оглавява – беше гледано от рекордните 10,6 милиона зрители в Обединеното кралство.

Charles III To Mark First Year As King

"Повече човечност"

В качеството си на крал Чарлз направи няколко посещения из страната, често придружаван от Камила, и като цяло изглеждаше по-отворен и достъпен от Елизабет Втора.

"Дори снимките, които те (Дворецът) разпространиха, официалните снимки, излъчват много повече спокойствие", заяви Джонатан Спанглър, преподавател по история в Манчестърския университет "Метрополитън". "Има малко повече човечност", каза той и добави, че Чарлз "е по-наясно, че тези неща трябва да се вършат".

Според Макларън Чарлз се е показал като "скромен и достъпен" в момент, когато Великобритания се бори с най-тежката криза, свързана с разходите за живот, от едно поколение насам.

Единственият проблем с публичният му имидж досега беше разочарованието от протекла писалка след официалната среща, на която бе потвърдено встъпването му в длъжност, добави тя.

King Charles III and Queen Camilla have attended the Highland Games for the first time since the late Queen Elizabeth died 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Watch their arrival below 👇 pic.twitter.com/p9uQPSlkpJ — Sky News (@SkyNews) September 2, 2023

Ана Уайтлок, историк, изучаващ монархията, заяви, че макар да не е имало "голяма грешка", досега не е имало и "някакъв определящ момент" в неговото управление.

"Остават големи въпроси: как ще отговори той на различните призиви за извинение във връзка с колониалното наследство? На целия въпрос за освобождаването от данъци?", добави тя.

Междувременно движението за създаване на република – което иска избиран от народа държавен глава – се възползва от шанса да поднови дебата за конституционното бъдеще на британското кралско семейство, дълго време заглушаван заради общественото уважение към застаряващата и немощна кралица.

По време на обиколките си Чарлз често е посрещан с антимонархически транспаранти и лозунги и дори са хвърляли яйца по него.

Държавни визити

Кралят, който е и държавен глава на 14 държави от Общността на нациите извън Обединеното кралство, включително Канада, Австралия и Нова Зеландия, е направил само едно държавно посещение – в Германия.

Първата му визита трябваше да бъде във Франция през март, но беше отложена, тъй като страната бе разтърсена от гневни протести срещу пенсионните реформи. Посещението бе пренасрочено за по-късно този месец.

While next Friday is the first year anniversary I think people as well as paying tribute to the late queen should also show support to King Charles too. It's his accession day and he's done absolutely amazing in his 1st year as king.

От съобщения става ясно, че се подготвя голяма задгранична обиколка за подобряване на отношенията с Общността на нациите.

Чарлз обаче прие редица чуждестранни лидери, включително президента на САЩ Джо Байдън, президента на Република Южна Африка Сирил Рамапоса и президента на Украйна Володимир Зеленски.

Макар че Елизабет Втора беше смятана за особено отдадена на Общността на нациите – 56-те държави, обединяващи предимно бивши британски колонии – за Чарлз "акцентът е глобален", каза Спанглър.

По-близо до дома си Чарлз трябваше да се справи и с разкритията в автобиографията на по-малкия си син принц Хари.

Хари и съпругата му Меган също така пуснаха и документален сериал, повдигайки завесата за причините да напуснат кралското семейство през 2020 г.

"Чарлз се справи с това много добре. Той не започна да хвърля вината (на други) или да отговаря по същество. Придържаше се основно към мантрата на кралицата "никога не обяснявай, никога не се оплаквай", когато се появиха обвиненията", каза Макларън.

"Честно казано, не смятам, че скандалът е по-вреден от това, което монархията е понасяла много пъти досега", добави тя.