Британската кралица беше почетена на първия Ден на майката след смъртта ѝ

П окойната британска кралица Елизабет Втора беше почетена от сина си, крал Чарлз Трети, на първия Ден на майката, честван във Великобритания след смъртта ѝ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Прочувственото послание в чест на всички майки беше публикувано в интернет заедно с ценни снимки,

на които Чарлз като лъчезарно бебе стои в скута на кралицата. На друга снимка възрастната Камила, кралица-консорт, се вижда усмихната, докато стои зад възрастната си майка.

Постът в Tуитър е придружен от съобщението:

"За всички майки навсякъде по света и за тези, които може би липсват на своите майки днес, ние мислим за вас и ви пожелаваме специален Ден на майката".

💐 To all mothers everywhere, and to those who may be missing their mums today, we are thinking of you and wishing you a special #MothersDay. pic.twitter.com/v3ugcnH8pJ