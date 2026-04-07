Заради риск от ирански удари: Затвориха стратегически мост, свързващ Саудитска Арабия с Бахрейн

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

М остът "Крал Фахд", свързващ Саудитска Арабия с островната монархия Бахрейн беше затворен във вторник сутрин поради опасения за ирански ответни атаки, предаде Асошиейтед прес.

"Движението на превозни средства по моста "Крал Фахд" беше преустановено като превантивна мярка заради иранските атаки, насочени срещу Източната провинция на Саудитска Арабия", написа в социалната мрежа X ведомството, управляващо моста.

Съоръжението, дълго 25 километра, е единствената сухопътна връзка на Арабския полуостров с Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп връчи на Иран ултиматум, с който настоява страната да деблокира Ормузкия проток и заплаши, че ще бомбардира иранските електроцентрали и мостове, ако протокът не бъде отворен отново до вторник 20:00 ч. северноамериканско източно време (сряда 03:00 ч. българско време).

Тръмп заяви, че "изобщо" не се притеснява от евентуални военни престъпления. В изявление в Белия дом президентът на САЩ отказа да каже дали някакви граждански цели ще бъдат изключени от ударите.

Днес Иран отхвърли предложението за 45-дневно примирие и заяви, че иска трайно прекратяване на конфликта.

"Приемаме край на войната само с гаранции, че няма да бъдем атакувани отново", заяви Моджтаба Фердоуси Пур, ръководител на иранската дипломатическа мисия в Кайро.

Израел и САЩ нанесоха вчера серия от удари срещу Иран, при които загинаха над 25 души. Техеран отговори с ракетни удари срещу Израел и арабските си съседи от Персийския залив.

Докато приключваше дългата си пресконференция Тръмп също така изрази гнева си от липсата на подкрепа от съюзниците от НАТО и съюзниците на Вашингтон в Тихоокеанския регион.

"Знаете ли кой друг не ни помогна? Южна Корея не ни помогна", каза Тръмп. "

"Знаете ли кой още не ни помогна? Австралия не ни помогна. Знаете ли кой още не ни помогна? Япония. Имаме 50 000 войници в Япония, за да ги защитим от Северна Корея. Имаме 45 000 войници в Южна Корея, за да ни защитят от Ким Чен-ун, с когото се разбирам много добре", увери Тръмп.

Президентът описа последствията, с които Иран ще се сблъска, ако не постигне споразумение със САЩ до крайния срок, поставен от Тръмп – 20:00 ч. във вторник.

"Имаме план, благодарение на силата на нашата армия, според който всеки мост в Иран ще бъде унищожен до 12:00 ч. утре вечер", заяви Тръмп по време на пресконференцията си в понеделник.

Електроцентралите в Иран, продължи той, "ще горят, ще експлодират и никога повече няма да бъдат използвани".

Тръмп отказа да каже дали някакви граждански цели ще бъдат изключени от американския ответен удар.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди САЩ, че атакуването на гражданска инфраструктура е забранено съгласно международното право, заяви неговият говорител в понеделник. "Дори ако конкретна гражданска инфраструктура се квалифицира като военна цел", отбеляза говорителят Стефан Дюжарик, атаката все пак би била забранена, ако рискува да нанесе "прекомерни странични щети върху цивилни".

Съдът ще трябва да реши дали такива атаки са военни престъпления, напомни той.