Заради риск от ирански удари: Затвориха стратегически мост, свързващ Саудитска Арабия с Бахрейн

Съоръжението е единствената сухопътна връзка на Арабския полуостров с Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ

7 април 2026, 08:43
Трите думи на сваления пилот, които накараха спасителите да се боят, че влизат в ирански капан

Трите думи на сваления пилот, които накараха спасителите да се боят, че влизат в ирански капан
Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект
Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?
Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Израел удари най-голямото газово находище в Иран
40-те минути, в които екипажът на „Артемис II" ще загуби връзка със Земята

40-те минути, в които екипажът на „Артемис II” ще загуби връзка със Земята
Водно бедствие в Русия, загинали и хиляди евакуирани

Водно бедствие в Русия, загинали и хиляди евакуирани
Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран

Иран: Операцията на САЩ по спасяването на пилот може да е била прикритие за кражба на обогатен уран
Критичен момент: Иран отхвърля

Критичен момент: Иран отхвърля "временно примирие", съдбата на Ормузкия проток остава неясна

М остът "Крал Фахд", свързващ Саудитска Арабия с островната монархия Бахрейн беше затворен във вторник сутрин поради опасения за ирански ответни атаки, предаде Асошиейтед прес.

"Движението на превозни средства по моста "Крал Фахд" беше преустановено като превантивна мярка заради иранските атаки, насочени срещу Източната провинция на Саудитска Арабия", написа в социалната мрежа X ведомството, управляващо моста.

Съоръжението, дълго 25 километра, е единствената сухопътна връзка на Арабския полуостров с Бахрейн, където се намира базата на Пети флот на военноморските сили на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп връчи на Иран ултиматум, с който настоява страната да деблокира Ормузкия проток и заплаши, че ще бомбардира иранските електроцентрали и мостове, ако протокът не бъде отворен отново до вторник 20:00 ч. северноамериканско източно време (сряда 03:00 ч. българско време).

Тръмп заяви, че "изобщо" не се притеснява от евентуални военни престъпления. В изявление в Белия дом президентът на САЩ отказа да каже дали някакви граждански цели ще бъдат изключени от ударите.

Днес Иран отхвърли предложението за 45-дневно примирие и заяви, че иска трайно прекратяване на конфликта. 

"Приемаме край на войната само с гаранции, че няма да бъдем атакувани отново", заяви Моджтаба Фердоуси Пур, ръководител на иранската дипломатическа мисия в Кайро.

Израел и САЩ нанесоха вчера серия от удари срещу Иран, при които загинаха над 25 души. Техеран отговори с ракетни удари срещу Израел и арабските си съседи от Персийския залив.

Докато приключваше дългата си пресконференция Тръмп също така изрази гнева си от липсата на подкрепа от съюзниците от НАТО и съюзниците на Вашингтон в Тихоокеанския регион.

"Знаете ли кой друг не ни помогна? Южна Корея не ни помогна", каза Тръмп. "

"Знаете ли кой още не ни помогна? Австралия не ни помогна. Знаете ли кой още не ни помогна? Япония. Имаме 50 000 войници в Япония, за да ги защитим от Северна Корея. Имаме 45 000 войници в Южна Корея, за да ни защитят от Ким Чен-ун, с когото се разбирам много добре", увери Тръмп.

Президентът описа последствията, с които Иран ще се сблъска, ако не постигне споразумение със САЩ до крайния срок, поставен от Тръмп – 20:00 ч. във вторник.

"Имаме план, благодарение на силата на нашата армия, според който всеки мост в Иран ще бъде унищожен до 12:00 ч. утре вечер", заяви Тръмп по време на пресконференцията си в понеделник.

Електроцентралите в Иран, продължи той, "ще горят, ще експлодират и никога повече няма да бъдат използвани".

Тръмп отказа да каже дали някакви граждански цели ще бъдат изключени от американския ответен удар.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди САЩ, че атакуването на гражданска инфраструктура е забранено съгласно международното право, заяви неговият говорител в понеделник. "Дори ако конкретна гражданска инфраструктура се квалифицира като военна цел", отбеляза говорителят Стефан Дюжарик, атаката все пак би била забранена, ако рискува да нанесе "прекомерни странични щети върху цивилни".

Съдът ще трябва да реши дали такива атаки са военни престъпления, напомни той.

Източник: Николай Джамбазов, Асен Георгиев - БТА    
<p>Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"</p>
Почина Михаил Белчев - изпълнителят на "Не остарявай любов"

<p>Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение</p>
Иран отговори на ултиматума на Тръмп, предупреди за "опустошително" отмъщение

Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес
Дизелът поскъпва с часове: Колко плащаме на колонките днес

<p>Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем</p>
Започва Страстната седмица, какво трябва да знаем

<p>Нов пробив в блокадата: Още един кораб премина безопасно през Ормузкия проток</p>

Нов пробив в блокадата: Малайзийски кораб премина безопасно през Ормузкия проток

Петролният танкер е преминал през пролива в близост до иранското крайбрежие, превозвайки иракски суров петрол

Автобусни компании в Бургаско искат поскъпване на билетите

Автобусни компании в Бургаско искат поскъпване на билетите

Причината е продължаващият ръст на цените на горивата от началото на войната в Иран

<p>Метрото в Букурещ поскъпва с 40%</p>

Метрото в Букурещ поскъпва с 40% от 1 май

Цената на еднократното пътуване ще се увеличи от 5 на 7 леи (от 0,98 на 1,37 евро)

Войната в Иран: По-малко полети, по-скъпи билети

Войната в Иран: По-малко полети, по-скъпи билети

Заради войната в Иран цените на горивата се покачиха изключително много

"Артемис II" пое обратно към Земята

"Артемис II" пое обратно към Земята

Корабът постави рекорд за най-далечно човешко пътуване в Космоса

<p>Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт</p>

Заради цените на горивата: Кабинетът осигурява средства за превоз на ученици и междуселищен транспорт

България Преди 1 час

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в “Като две капки вода”

Блястящ спектакъл в Нощта на дуетите в "Като две капки вода"

Дуото Симона и Михаела Маринова спечелиха с образите на Марая Кери и Уитни Хюстън

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

Започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

Откриха неизвестна човешка линия в Китай, оцеляла през Ледниковата епоха

Учени идентифицираха древна генетична линия в Северен Източен Азия, която не само е преживяла последния ледников максимум, но и успешно се е адаптирала към затоплящия се климат, променяйки представите ни за прехода към уседнал живот

Велики вторник е! Ден за поучения и последни нравствени наставления

Велики вторник е! Ден за поучения и последни нравствени наставления

На този ден в църквата се чете освен притчата за талантите и тази за десетте девици

Демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването

Демонстрират системата за компютърна обработка на данните от гласуването

ЦИК осигурява преглед на изходния код, докато МВР охранява доставката на бюлетините в страната

Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

Кристалина Георгиева: Войната в Близкия изток ще доведе до забавяне на растежа и по-висока инфлация

Тя отбеляза, че МВФ е получил искания за финансова помощ от някои страни

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Мислите се за аутсайдер? 3 знака, че всъщност притежавате мощна харизма, без да го осъзнавате

Харизмата не е в силния глас, а в начина, по който другите се чувстват около вас. Разберете защо способността да разведрявате неудобното мълчание и фактът, че непознати ви се доверяват, са сигурни сигнали, че притежавате рядък вроден магнетизъм

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Войната в Украйна: Как Русия унищожава културното наследство

Русия да бъде извадена от списъка на цивилизованите страни, които се грижат за културното наследство – за това настоява Украйна

Грешките, които съсипват великденските яйца

Грешките, които съсипват великденските яйца

Великденските яйца могат да загубят равномерния си цвят или да изглеждат небрежно поради няколко често срещани грешки по време на подготовката и боядисването

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

ЦИК призова младите избиратели да гласуват

От избирателната комисия съветват младежите да проверят къде ще гласуват

