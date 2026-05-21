Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

С узан Морисън, майката на Матю Пери, говори откровено за отношенията на семейството си с Кенет Ивамаса, личния асистент на покойния актьор.

Пери беше намерен мъртъв на 54-годишна възраст в джакузито си на 28 октомври 2023 г. Като причина за смъртта бяха посочени „острите ефекти от кетамин“.

Ивамаса „многократно“ е инжектирал Пери с кетамин „без да има медицинско образование“, включително е направил няколко инжекции в деня на смъртта му, съобщи Министерството на правосъдието през август 2024 г. Ивамаса може да получи до 15 години затвор. Прокурорите препоръчват присъда от 41 месеца лишаване от свобода, плюс три години освобождаване под надзор, според съдебни документи, получени от PEOPLE.

Произнасянето на присъдата му е насрочено за 27 май.

Според споразумението за признаване на вина, което Ивамаса е сключил с Министерството на правосъдието, в деня на смъртта си Пери е казал на Ивамаса:

„Направи ми една голяма инжекция“ и му е наредил да подготви джакузито. След това асистентът излязъл да свърши някои задачи, а при завръщането си го намерил мъртъв, с лицето надолу във водата.

Ивамаса се призна за виновен по едно обвинение в съучастие за разпространение на кетамин, довело до смърт.

Преди произнасянето на присъдата му Морисън написа изявление за въздействието върху жертвата, получено от PEOPLE, в което казва, че семейството ѝ е „вярвало“, че Ивамаса „разбира“ битката на сина ѝ с пристрастяването.

Тя посочва, че неговата „най-важна работа“ е била да бъде „компаньон и пазител на Пери в борбата му с пристрастяването“, гарантирайки, че той ще остане „чист от наркотици“.

„Но вместо да защитава Матю, той помагаше и подстрекаваше към незаконно приемане на наркотици, уреждаше първо един източник на снабдяване, а след това друг“, пише Морисън.

„Инжектираше наркотиците в тялото на Матю, въпреки че изобщо не беше квалифициран... Правеше го, въпреки че виждаше, и всеки би могъл да види, че това е толкова очевидно опасно. И го правеше отново и отново“, пише Сузан Морисън.

Морисън споделя, че Ивамаса „ме наблюдаваше зорко“ след смъртта на Пери.

„Пращаше ми песни, начерта малка карта, за да ми помогне да намеря пътя в гробището. Ако видеше дъга – едно от любимите неща на Матю – ми се обаждаше“, пише Морисън.

Тя твърди, че Ивамаса е „настоявал“ да говори на погребението на Пери и се е държал за нея, „сякаш по някакъв начин е бил добрият човек, който се е опитал да спаси Матю“.

„Той заплаши със съдебни действия, за да изтръгне споразумение от обезщетенията за работници“, пише Морисън и добавя:

„Доверихме се на човек без съвест и синът ми плати цената“.

Морисън казва, че въпреки всичко, през което е преминал, Пери е бил нейният „сърце и душа“.

„И тогава една нощ той беше просто тяло, лежащо почти голо на студената, влажна трева в задния си двор“, пише тя.

„Хеликоптери кръжаха отгоре, нетърпеливи да зърнат мъртвото ми момченце – снимка, която да покажат на целия свят, докато аз стоях навън на улицата в студа и умолявах за одеяло, с което да го покрия. Невъзможно, разбира се“, продължава изявлението на майката.

Въпреки че тя благодари на разследващите „за тяхната неумолима решимост да изкопаят истината за Кени“, тя споделя, че „утеха и затваряне на страницата“ е нещо, което „не съществува“.

„Попитайте всяка майка, чието дете е било отнето толкова безмилостно“, пише тя.

„Нищо не премахва тази болка, нито пък ще я премахне, сигурна съм, докато [съм] жива“, допълва майката.

Ивамаса беше един от петимата души, които бяха арестувани и обвинени в престъпления, свързани с наркотици, във връзка със смъртта на Пери.

Според Министерството на правосъдието Ивамаса е обвинен в съучастие с Джасвийн Санга, Ерик Флеминг и д-р Салвадор Пласенсия за незаконно придобиване на кетамин и разпространението му на Пери.

Санга беше осъдена на 15 години затвор през април, след като се призна за виновна по едно обвинение за поддържане на помещение, свързано с наркотици, три обвинения за разпространение на кетамин и едно обвинение за разпространение на кетамин, довело до смърт или тежка телесна повреда.

Флеминг, телевизионен режисьор и бивш познат на Пери, се призна за виновен през август 2024 г. по едно обвинение в съучастие за разпространение на кетамин и беше осъден на 24 месеца във федерален затвор и три години освобождаване под надзор през май.

Пласенсия, който се призна за виновен по четири обвинения за разпространение на кетамин през юни 2025 г., беше осъден на 30 месеца затвор миналия декември.

Д-р Марк Чавес, който се призна за виновен по едно обвинение в съучастие за разпространение на кетамин, беше осъден на 8 месеца домашен арест през декември 2025 г. Той също така беше осъден на три години освобождаване под надзор и 300 часа общественополезен труд.