България

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи

22 май 2026, 22:41
Евакуират живущи на великотърновското село Присово
Източник: БТА

П оради обилния дъж и големия водосбор водата в центъра на село Присово се е покачила сериозно, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Живущите в тази част на селото се евакуират. Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи.

Подобен проблем има и в лясковското село Драгижево, допълниха от полицията.

На 20 май областният управител на Велико Търново Марин Богомилов разпореди наблюдение на водоемите на територията на Великотърновска област заради очакваните интензивни валежи.

При наводнение не трябва да пием вода от чешмата

  • Какво да правим при на наводнение

Наводнението е природно бедствие, което се характеризира с преливане на голямо количество вода извън естествените ѝ граници, заливайки обикновено сухи територии. То може да бъде предизвикано от продължителни и интензивни валежи, бързо топене на снегове и ледници, преливане на реки и язовири, скъсване на диги или язовирни стени, както и от силни морски бури, водещи до повишаване на морското равнище и навлизане на вода във вътрешността на сушата. Наводненията са сред най-разрушителните природни феномени, причиняващи значителни материални щети, унищожаване на инфраструктура, загуба на човешки живот и сериозни екологични последици.

Исторически погледнато, наводненията са играли съществена роля в развитието на човешките цивилизации, като плодородните речни долини са привличали население, но същевременно са налагали и изграждането на защитни съоръжения. В съвремието, поради изменението на климата, което води до по-чести и интензивни екстремни метеорологични явления, както и урбанизацията, която намалява естествената абсорбция на вода, рискът от наводнения се увеличава в много региони по света. Значимостта на разбирането и подготовката за наводнения е критична за намаляване на техния негативен ефект.

  • Подготовка преди наводнение:

Ефективната подготовка е от ключово значение за минимизиране на потенциалните щети и запазване на човешки живот. Следете внимателно метеорологичните прогнози и официалните предупреждения за опасност от наводнение, издавани от местните власти. Подгответе авариен комплект, включващ питейна вода, нетрайни храни, фенерче, радио с батерии, аптечка за първа помощ, важни документи (в непромокаем плик) и пари. Запознайте се с евакуационните маршрути и планове, предвидени от местните органи за гражданска защита. Ако е възможно, осигурете ценностите си и повдигнете електроуредите на по-високо място. Проверете застрахователната си полица срещу наводнения.

  • По време на наводнение:

На първо място е вашата безопасност и тази на вашите близки. Ако властите издадат заповед за евакуация, изпълнете я незабавно. Никога не се опитвайте да преминавате пеша или с превозно средство през наводнени участъци. Само 15 сантиметра бързо движеща се вода могат да съборят човек, а 30 сантиметра – да отнесат автомобил. Има опасност от скрити ями, отнесени предмети и електрически проводници под напрежение. Изключете електричеството, водата и газа от централните кранове, само ако е напълно безопасно да го направите. Качете се на най-високото възможно място във вашия дом или район и изчакайте помощ. Останете информирани чрез радио или телефон, ако имате такава възможност.

  • След наводнение:

Върнете се у дома само след като властите обявят, че е безопасно. Бъдете изключително внимателни, тъй като съществуват много опасности: повредена конструкция, изтичане на газ, скъсани електрически кабели, отровни животни и замърсена вода. Документирайте всички щети с фотографски или видео материали за целите на застраховката. Почистете и дезинфекцирайте дома си старателно, за да предотвратите развитието на мухъл и разпространението на болести. Изхвърлете всички храни, които са били в контакт с наводнени води. Потърсете професионална помощ за по-сериозни структурни повреди по сградата.Наводненията остават едно от най-сериозните предизвикателства за човечеството, изискващо съчетание от превенция, бърза реакция и ефективно възстановяване.

 

Източник: БТА, Николай Венков    
Наводнение Природно бедствие Велико Търново Село Присово Евакуация Превенция Подготовка за наводнение Безопасност Интензивни валежи Материални щети
Последвайте ни

По темата

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

Защо Английските булдози не могат да се размножават естествено

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 4 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 4 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ изразходваха голям ракетен арсенал за Израел</p>

"Вашингтон пост": САЩ са използвали високотехнологични ракети за защита на Израел

Свят Преди 1 час

Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост"

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

България Преди 3 часа

На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението

Янез Янша е новият премиер на Словения

Янез Янша е новият премиер на Словения

Свят Преди 4 часа

За Янша гласуваха 51 депутати, а 36 депутати бяха против

<p>Политически взрив в Рим и Милано -&nbsp;реклами с фашистки намеци разгневиха властта</p>

Плакати, свързващи Мелони с Мусолини, предизвикват политически скандал в Италия

Свят Преди 4 часа

Рекламна кампания на опозиционната партия „Италия Вива“ в италиански железопътни гари предизвика политически спор

<p>Путин предлага нов модел за международни отношения</p>

Путин: Русия се обявява за система на еднаква сигурност за всички, без диктат и натиск

Свят Преди 4 часа

Москва иска система, която изключва силов натиск и гарантира мирно решаване на спорове между държавите

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Любопитно Преди 5 часа

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Свят Преди 5 часа

Охраната на магазин на улица „Грабен“ задържа жената, след като друга клиентка съобщи за кражба на чанта с голяма сума пари

<p>&quot;Клонингът на Макрон&quot; влиза в битката за Елисейския дворец</p>

Бившият премиер на Франция Габриел Атал влиза в битката за Елисейския дворец

Свят Преди 5 часа

Бившият най-млад премиер на страната цели исторически рекорд

<p>КЗП затвори временно няколко туристически обекта</p>

КЗП установи нерегламентирани туристически обекти и подвеждаща информация за СПА услуги

България Преди 6 часа

Проверки в страната разкриват липса на категоризация, документи и заблуждаващи реклами в туристическия сектор

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

България Преди 6 часа

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни

<p>&quot;Западът мълчи като касапин&quot;: Гневна реакция на Захарова</p>

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Свят Преди 6 часа

Руски медии твърдят, че в сградата са били настанени 86 ученици

Астронавтът от мисията „Аполо 12“ Алън Бийн държи контейнер с лунна почва, събрана по време на повърхностната дейност извън модула. На лявата си китка той носи списък със задачи, а на гърдите му е монтирана камера Hasselblad за заснемане на мисията. В огледалния визьор на шлема му се отразява неговият колега Чарлз Конрад, който прави тази историческа снимка.

Какво са видели астронавтите от „Аполо 12“, Пентагонът разсекрети любопитен аудиозапис

Свят Преди 6 часа

Новата порция документи на Министерството на отбраната на САЩ включва разкази за мистериозни светлини в Космоса и над 200 засичания на „зелени кълба“ над секретна база

.

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

Любопитно Преди 6 часа

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на “Капките Podcast” часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

<p>Академичен трус в Истанбул след указ на Ердоган</p>

"Билги" спира работа след указ на турския президент

Свят Преди 6 часа

Вузът беше поставен под държавен контрол заради разследване за пране на пари

„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 6 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

България Преди 6 часа

Достъпът до зоната около Националната библиотека ще става през два пункта за проверка, а полетите с дронове ще бъдат забранени

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Големината има ли значение за жените? Ново проучване разкрива истината

Edna.bg

Сърдечно послание от Лили Иванова след полет до Париж

Edna.bg

Бруно Мишел: Много съм горд от успеха на Формула 2 в Маями

Gong.bg

Ливърпул стана първият европейски клуб с официални магазини в Африка

Gong.bg

Заловиха прокурорския син Васил Михайлов (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Проливен дъжд наводни пътища и къщи във Великотърновско (СНИМКИ+ВИДЕО)

Nova.bg