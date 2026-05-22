Евакуират живущи на великотърновското село Присово

П оради обилния дъж и големия водосбор водата в центъра на село Присово се е покачила сериозно, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Живущите в тази част на селото се евакуират. Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи.

Подобен проблем има и в лясковското село Драгижево, допълниха от полицията.

На 20 май областният управител на Велико Търново Марин Богомилов разпореди наблюдение на водоемите на територията на Великотърновска област заради очакваните интензивни валежи.

Какво да правим при на наводнение

Наводнението е природно бедствие, което се характеризира с преливане на голямо количество вода извън естествените ѝ граници, заливайки обикновено сухи територии. То може да бъде предизвикано от продължителни и интензивни валежи, бързо топене на снегове и ледници, преливане на реки и язовири, скъсване на диги или язовирни стени, както и от силни морски бури, водещи до повишаване на морското равнище и навлизане на вода във вътрешността на сушата. Наводненията са сред най-разрушителните природни феномени, причиняващи значителни материални щети, унищожаване на инфраструктура, загуба на човешки живот и сериозни екологични последици.

Исторически погледнато, наводненията са играли съществена роля в развитието на човешките цивилизации, като плодородните речни долини са привличали население, но същевременно са налагали и изграждането на защитни съоръжения. В съвремието, поради изменението на климата, което води до по-чести и интензивни екстремни метеорологични явления, както и урбанизацията, която намалява естествената абсорбция на вода, рискът от наводнения се увеличава в много региони по света. Значимостта на разбирането и подготовката за наводнения е критична за намаляване на техния негативен ефект.

Подготовка преди наводнение:

Ефективната подготовка е от ключово значение за минимизиране на потенциалните щети и запазване на човешки живот. Следете внимателно метеорологичните прогнози и официалните предупреждения за опасност от наводнение, издавани от местните власти. Подгответе авариен комплект, включващ питейна вода, нетрайни храни, фенерче, радио с батерии, аптечка за първа помощ, важни документи (в непромокаем плик) и пари. Запознайте се с евакуационните маршрути и планове, предвидени от местните органи за гражданска защита. Ако е възможно, осигурете ценностите си и повдигнете електроуредите на по-високо място. Проверете застрахователната си полица срещу наводнения.

По време на наводнение:

На първо място е вашата безопасност и тази на вашите близки. Ако властите издадат заповед за евакуация, изпълнете я незабавно. Никога не се опитвайте да преминавате пеша или с превозно средство през наводнени участъци. Само 15 сантиметра бързо движеща се вода могат да съборят човек, а 30 сантиметра – да отнесат автомобил. Има опасност от скрити ями, отнесени предмети и електрически проводници под напрежение. Изключете електричеството, водата и газа от централните кранове, само ако е напълно безопасно да го направите. Качете се на най-високото възможно място във вашия дом или район и изчакайте помощ. Останете информирани чрез радио или телефон, ако имате такава възможност.

След наводнение:

Върнете се у дома само след като властите обявят, че е безопасно. Бъдете изключително внимателни, тъй като съществуват много опасности: повредена конструкция, изтичане на газ, скъсани електрически кабели, отровни животни и замърсена вода. Документирайте всички щети с фотографски или видео материали за целите на застраховката. Почистете и дезинфекцирайте дома си старателно, за да предотвратите развитието на мухъл и разпространението на болести. Изхвърлете всички храни, които са били в контакт с наводнени води. Потърсете професионална помощ за по-сериозни структурни повреди по сградата.Наводненията остават едно от най-сериозните предизвикателства за човечеството, изискващо съчетание от превенция, бърза реакция и ефективно възстановяване.