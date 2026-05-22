Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

В ъоръжените сили на Украйна (ВСУ) отрекоха обвиненията на Русия, че украинската страна е атакувала ученическо общежитие в окупирания град Старобелск, и ги нарекоха "манипулативни", предаде Ройтерс.

ВСУ посочиха, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия район.

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“

Генералният щаб на ВСУ написа на страницата си във Фейсбук, че през нощта е бил ударен един от главните щабове на подразделението за управление на дронове Рубикон, разположен близо до Старобелск.

"Западът мълчи като касапин": Гневна реакция на Захарова

Щабът подчерта, че Украйна се съобразява с нормите на международното хуманитарно право.

Русия заяви по-рано днес, че най-малко четири души са били убити, а 35 деца - ранени, при украинска атака с дронове срещу студентско общежитие в контролираната от Русия Луганска област в Източна Украйна.