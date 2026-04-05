„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите“: Доналд Тръмп с остра закана към Техеран

В изпълнен с ругатни пост в своята социална мрежа Truth Social навръх Великден, президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че следващият вторник ще бъде „Денят на електроцентралите“ и „Денят на мостовете“ в Иран. С това той поднови заплахите си за бомбардировки над цивилни обекти.

Заканата на Тръмп бе отправена в груб тон, като той подчерта, че Иран ще „живее в ада“, ако не деблокира Ормузкия проток (стратегически воден път за петролните доставки).

„Вторник ще бъде Денят на електроцентралите и Денят на мостовете в Иран – всичко в едно. Няма да е имало нищо подобно досега“, заяви той.

Публикацията се появи по-малко от 24 часа след като Тръмп обяви, че е спасена последната изчезнала част от екипажа на изтребителя, свален от Иран. По думите на президента става въпрос за офицера по въоръжението на двуместния F-15E Strike Eagle, който е успял да се изплъзва на иранските сили в продължение на два дни, преди да бъде открит от американските специални части.

On this Easter morning, President Trump repeats his threat to strike Iran’s power plants and bridges, with some additional language including “Praise be to Allah.” pic.twitter.com/nTVLGORo6E — Hümeyra Pamuk (@humeyra_pamuk) April 5, 2026

Пилотът на самолета бе спасен отделно в часовете непосредствено след катастрофата в петък. „Той има наранявания, но ще бъде наред“, написа Тръмп в Truth Social.

Въпреки успешното спасяване на американския военен, въздушните удари, които американските и израелските войски започнаха срещу Иран в края на февруари, стават все по-непопулярни в САЩ. Различни проучвания на общественото мнение показват нарастващо недоволство сред анкетираните американски граждани.

Нападенията на САЩ и Израел провокираха Иран да атакува съседни държави в Близкия изток, в които смята, че се намират американски военни бази. Някои от тези атаки доведоха до човешки жертви, докато други действия на Техеран бяха под формата на успешни хакерски нападения.