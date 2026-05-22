Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

З а жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Така той потвърди оттеглянето на Габард от поста на директор на националното разузнаване на САЩ.

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.

По-рано днес Ройтерс информира, че Габард е подала оставка, като се позова на телевизия "Фокс Нюз".

BREAKING: Tulsi Gabbard plans to step down as director of national intelligence on June 30.



Her departure comes after the U.S. launched a joint military campaign against Iran with Israel that tested her place in an unexpectedly hawkish administration.https://t.co/zY16KleW4K — POLITICO (@politico) May 22, 2026

Тя става четвъртата жена на висока позиция в администрацията на Тръмп, която напуска поста си, през последните три месеца.

Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство.

Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.