Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

22 май 2026, 21:07
Източник: БТА

З а жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Така той потвърди оттеглянето на Габард от поста на директор на националното разузнаване на САЩ.

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас.

По-рано днес Ройтерс информира, че Габард е подала оставка, като се позова на телевизия "Фокс Нюз".

Тя става четвъртата жена на висока позиция в администрацията на Тръмп, която напуска поста си, през последните три месеца.

Министърката на труда Лори Чавес-Деремър подаде оставка в края на миналия месец след твърдения за злоупотреби в нейното министерство.

Кристи Ноум бе уволнена от поста на министър на вътрешната сигурност през март, а Пам Бонди напусна поста си на правосъден министър и главен прокурор по-малко от месец по-късно, припомня Ройтерс.

Източник: БТА, Иво Тасев    
