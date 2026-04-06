Израел удари най-голямото газово находище в Иран

Беше нанесен и удар по петролен комплекс

6 април 2026, 19:57
П етролен комплекс в Иран беше обект днес на израелски удари, съобщиха иранските власти.

В резултат на атаката в комплекса "Марвдащ" се е разразил пожар. Той се намира в  Южен Иран, близо до Шираз. Местните власти казаха, че ударът е причинил малки щети.

По-рано днес Израел съобщи, че е нанесъл удари по газовото находище "Южен Парс".

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му е "нанесла мощен удар" по газовото находище, което е най-голямото в света и генерира около половината от добива на газ в Иран.

Припомняме, че по-ранна израелска атака срещу „Южен Парс“ доведе до сериозни ответни удари на Иран срещу петролни и газови обекти в арабските държави от Персийския залив.

Ситуацията след израелската бомбардировка срещу най-голямото газово находище в Иран е "под контрол", но степента на щетите все още предстои да бъде оценена, обяви иранската държавна новинарска агенция ИРНА.

"Пожарът е овладян. Ситуацията в момента е под контрол, а техническите аспекти, както и степента на щетите се оценяват", съобщи ИРНА, като уточни, че няма пострадали при нападението. 

Източник: БТА    
