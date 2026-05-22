Свят

Бившият премиер на Франция Габриел Атал влиза в битката за Елисейския дворец

Бившият най-млад премиер на страната цели исторически рекорд

22 май 2026, 17:07
Б ившият премиер на Франция Габриел Атал обяви кандидатурата си за президент на Франция, предаде Франс прес. Президентските избори ще са догодина през пролетта.

Атал беше премиер за девет месеца по време на втория президентски мандат на Макрон. Сега той е генерален секретар на центристката партия на Макрон „Ренесанс“.

В лагера на центристите обаче има и друг кандидат за президент и това е отново бивш премиер – Едуар Филип. Той е лидер на центристката партия „Хоризонти“ и беше премиер по време на първия мандат на Макрон. Филип е и кмет на град Хавър.

Макрон по конституция не може да се кандидатира за трети последователен президентски мандат.

Габриел Атал често пъти е обрисуван като „клонинг“ на Макрон. Той обаче има амбициите да подобри рекорда на Макрон и да стане най-младият президент на Франция. Догодина Атал ще бъде на 38 години. Той вече държи един рекорд – най-млад премиер на Франция.

Атал обяви кандидатурата си за президент по време на проява в село Мюр дьо Барез, в Южна Франция.

Друг бивш френски премиер Доминик дьо Вилпен също може да се впусне в битката за президентския пост.

Френският премиер Габриел Атал съобщи, че ще подаде оставка

В лагера на десницата кандидат е бившият вътрешен министър Бруно Рьотайо, представител на консервативната десница.

От „Национален сбор“ кандидат се очертава да бъде или Марин Льо Пен, или Жордан Бардела. Това зависи от решението на съда по апелативното дело на Льо Пен, която има присъда за злоупотреба с евросредства, забраняваща й за срок от 5 години да се кандидатира за избираема длъжност. Съдът ще се произнесе на 7 юли.

В лявото пространство кандидат е лидерът на радикалната левица „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон. В редиците на левоцентристите има разделение и като кандидати се очертават Франсоа Оланд, Рафаел Глюксман и Бернар Казньов. Оланд е бивш президент, Казньов е бивш премиер, а Глюксман е лидер на лявата партия „Плас пюблик“.

  • Кой е Габриел Атал

Габриел Атал е френски политик и един от най-бързо издигналите се представители на центристкото политическо течение във Франция. Той е роден на 16 март 1989 г. в Кламар, близо до Париж.

Атал произхожда от семейство с различен етнически и културен произход, баща му е с тунизийско-еврейски и алзаско-еврейски корени, а майка му има френски, гръцки и руско-емигрантски произход.

Учи в престижното училище École alsacienne, след което завършва политически науки в Sciences Po. Той е свързван с Френската социалистическа партия, преди да се присъедини към центристкото движение на Еманюел Макрон.

Политическата му кариера започва бързо след 2017 г., когато е избран за депутат в Националното събрание на Франция.

След това заема последователно редица важни постове:

  • правителствен говорител (2020 - 2022)
  • министър на публичните финанси (2022 - 2023)
  • министър на образованието и младежта (2023 - 2024)
  • Министър-председател на Франция

През януари 2024 г. е назначен за министър-председател от президента Еманюел Макрон, ставайки:

  • най-младият премиер в историята на съвременна Франция
  • първият открито хомосексуален министър-председател на страната

Той остава на поста до септември 2024 г., когато подава оставка след политическа криза и изборни резултати, довели до разпокъсан парламент.

След напускането на поста продължава да играе активна роля във френската политика като лидер в партията „Ренесанс“ и парламентарната ѝ група.

Атал е част от центристкия лагер около Макрон и често се свързва с политики за:

  • засилване на държавната администрация
  • реформи в образованието
  • строг подход към обществен ред и светскостта във Франция
