Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

Термометрите скачат с 11 градуса над нормата седмици преди официалното лято. Bloomberg предупреждава за опасен затворен кръг, който заклещва антициклона над континента

22 май 2026, 11:54
Българската делегация в Рим подари ръчно тъкан чипровски килим на папа Лъв XIV

САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

Майката на Матю Пери разплака света с болезнено откровено писмо

Наближава ли краят на партньорството между ЕС и САЩ

Мощни бури и наводнения удариха Ню Йорк: Паднали дървета блокираха булеварди

Големият театър на Си: Как Доналд Тръмп и Владимир Путин получиха един и същ червен килим, но си тръгнаха с различна съдба

Кризата в Близкия изток: САЩ с ново предложение, Иран го разглежда

ЦСКА ликува с Купата на България в драматичен финал

В следващите дни Европа ще бъде обхваната от първата мощна вълна на лятна жега. Температурите във Великобритания, Франция и Испания ще достигнат месечни рекорди, пише Bloomberg.

Според прогнозите на метеоролозите зоната на високо налягане (антициклон), която затопля въздуха при неговото сгъстяване близо до земята, ще се задържи над континента и ще повиши температурата до ниво, което е с 11 °C над климатичната норма.

Аномалната жега ще се засили бързо още през този уикенд във Великобритания: според данни на британската Метеорологична служба (Met Office), на 24 май дневната максимална температура в Лондон ще достигне +32 °C.

Официалното начало на лятото ще настъпи едва след няколко седмици, но дългосрочните метеорологични тенденции на континента, който се затопля най-бързо в света, сочат чести вълни на жега и екстремни температури през следващите месеци.

Както отбелязват метеоролозите, ситуацията се влошава от факта, че високите температури вече започват да изсушават влагата от почвите в северната половина на Европа.

"Това може да блокира системата на високо налягане, което ще засили още повече жегата, ще провокира по-нататъшно покачване на температурите и ще блокира валежите – по този начин се създава устойчиво затворен кръг“ – обяснява метеорологът от компанията Atmospheric G2 Еми Ходжсън.

Френската правителствена служба за прогнози за времето Meteo-France очаква, че в резултат на климатичните промени вълните на жега ще настъпват както по-рано, така и по-късно през летния сезон.

През следващите дни максималната температура в Париж ще достигне +31 °C, а в югозападната част на страната – до +35 °C.

Очаква се най-екстремната жега да засегне Испания. Според данни на държавната метеорологична агенция AEMET, в регионите Гуадиана и Гуадалкивир термометрите могат да се покачат до +38°C.

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите

Италианската полиция развали парти на Мик Джагър заради абсурдно правило

Шофьор загина при катастрофа на пътя Хасково - Минерални бани

На 41-годишна възраст внезапно почина Кайл Буш, двукратен шампион в сериите NASCAR

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Stellantis фокусира 42 млрд. евро в 4 свои марки

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Русия обвини Украйна в „чудовищно престъпление“ след смъртоносна атака с дрон в Луганска област

Свят Преди 27 минути

Елиана Илиева е новият изпълнителен директор на Агенцията по вписванията

България Преди 51 минути

Тези три зодии са фаворити на съдбата: Чакат ги пари и успех

Любопитно Преди 1 час

Хороскопът за 22–24 май обещава на няколко зодии период на важни решения, неочаквани новини и преоценка на плановете. Астрологичните аспекти на тези дни ще помогнат да се избегнат грешки, да се видят нови възможности и да се подобри финансовото положение

ДБ иска изслушване на Бойко Борисов, Теодора Георгиева, Емилия Русинова и Данаил Кирилов

България Преди 1 час

Според Божидар Божанов правителство на ГЕРБ е изразило предпочитания кой да бъде европрокурор

Германско разследване разкрива, че Русия тайно разполага ядрени ракети на морското дъно

Свят Преди 2 часа

Медийните гиганти WDR и NDR извадиха наяве класифицирания проект „Скиф“. Сателитни снимки и секретни бази данни разкриват как Москва крие невидими оръжия в океана

Жестока майка подмами децата си с „лов на съкровища“ и ги изостави в гора

Свят Преди 2 часа

Две малки братчета от Франция са били изоставени в португалска гора от жестоките си родители. Безпомощните деца – на 3 и 5 години – са били спасени от преминаваща наблизо двойка във вторник вечерта

Правосъдният министър призова за отстраняване на Борислав Сарафов и от Следствието

България Преди 2 часа

Редно е всички лица, които са в управлението на държавата, да имат публичност на имуществата си и съответно да подлежат на по-засилен обществен контрол, отбеляза Николай Найденов

Тръмп: Може да стана премиер на Израел, Нетаняху прави каквото му кажа

Свят Преди 2 часа

Говорейки пред репортери в сряда, 20 май, преди церемонията по дипломирането в Академията на Бреговата охрана на САЩ, президентът каза, че „би могъл да се кандидатира за премиер“ в Израел и че е изключително популярен там

Чудото, което всички чакаха: Джеси Джей победи рака

Любопитно Преди 2 часа

Битката наложи сериозни промени в кариерата ѝ

Вижте новия ексцентричен тренд, който Лизо показа в Кан

Свят Преди 2 часа

Певицата издигна тенденцията на „голите рокли“ до нови, сюрреалистични висоти по време на галавечерта amfAR

Полицията спря пиян шофьор да вози ученици на екскурзия

България Преди 3 часа

Oт транспортната фирма изпратили друг водач

Краят на едно бягство: Обявиха кога приключва хитовият сериал "Емили в Париж"

Любопитно Преди 3 часа

Към Колинс за финалния сезон ще се присъединят познатите лица от актьорския състав: Ашли Парк, Лукас Браво, Люсиен Лависконт, Самюел Арнолд и Бруно Гуери

„Аз съм ангел“: Скандални кадри показват среднощния арест на Бритни Спиърс

Любопитно Преди 3 часа

Бритни Спиърс е говорила „несвързано“ и е изглеждала в състояние на „драстични промени в настроението“, когато е била арестувана през март за шофиране под въздействие на субстанции. Това става ясно от наскоро публикуван доклад за ареста и видеозаписи

Внучката на Мусолини спечели италианския „Биг Брадър“

Свят Преди 3 часа

Спорната бивша актриса, певица и евродепутат Алесандра Мусолини грабна голямата награда от 100 000 евро

Българската „Бангаранга“ срещу руската „Буря“: Никола Дипчиков се изправя срещу абсолютна ММА легенда

Любопитно Преди 3 часа

Най-добрият български ММА боец в средна категория получава златен шанс да се изстреля към титлата на организацията

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

България Преди 3 часа

"Няма да оставим да ни клеветят", заяви лидерът на ГЕРБ

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

Какво представлява тенрекът

20 са мечките в планините около София

Снимките започнаха: „Цар на Капана" събира Башар Рахал, Нети и Латинка Петрова

Последната вечеря на „Приятели": Непоказвани снимки на Матю Пери и звездите от сериала излизат на търг

Краят на една ера? Григор може да стане втора ракета на България след Уимбълдън

Никола Цолов: Днес е много важен ден, нямам търпение да започнем

Мощна експлозия в нефтохимически завод в Унгария, има загинал и ранени (ВИДЕО+СНИМКА)

Румен Радев: Нужен е независим ВСС и нов главен прокурор за разплитане на случаите „Пепи Еврото" и „Нотариуса"

