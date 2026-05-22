Европа се готви за първата мощна лятна жега, която се очаква да счупи температурни рекорди

В следващите дни Европа ще бъде обхваната от първата мощна вълна на лятна жега. Температурите във Великобритания, Франция и Испания ще достигнат месечни рекорди, пише Bloomberg .

(Какво ще е времето у нас - вижте във видеото)

Според прогнозите на метеоролозите зоната на високо налягане (антициклон), която затопля въздуха при неговото сгъстяване близо до земята, ще се задържи над континента и ще повиши температурата до ниво, което е с 11 °C над климатичната норма.

Аномалната жега ще се засили бързо още през този уикенд във Великобритания: според данни на британската Метеорологична служба (Met Office), на 24 май дневната максимална температура в Лондон ще достигне +32 °C.

Официалното начало на лятото ще настъпи едва след няколко седмици, но дългосрочните метеорологични тенденции на континента, който се затопля най-бързо в света, сочат чести вълни на жега и екстремни температури през следващите месеци.

Както отбелязват метеоролозите, ситуацията се влошава от факта, че високите температури вече започват да изсушават влагата от почвите в северната половина на Европа.

"Това може да блокира системата на високо налягане, което ще засили още повече жегата, ще провокира по-нататъшно покачване на температурите и ще блокира валежите – по този начин се създава устойчиво затворен кръг“ – обяснява метеорологът от компанията Atmospheric G2 Еми Ходжсън.

Френската правителствена служба за прогнози за времето Meteo-France очаква, че в резултат на климатичните промени вълните на жега ще настъпват както по-рано, така и по-късно през летния сезон.

През следващите дни максималната температура в Париж ще достигне +31 °C, а в югозападната част на страната – до +35 °C.

Очаква се най-екстремната жега да засегне Испания. Според данни на държавната метеорологична агенция AEMET, в регионите Гуадиана и Гуадалкивир термометрите могат да се покачат до +38°C.