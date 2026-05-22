Свят

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака

22 май 2026, 22:58
Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам
Източник: БТА

В Бангладеш се появи Доналд Тръмп, но не става дума за посещение на президента на САЩ, а за негов съименник под формата на бивол, съобщават Франс прес и „Ла Прес“.

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака. Биволът е албинос и се откроява с рус „перчем“, който много наподобява на този на президента на САЩ. Ето защо собственикът му Зия Удин Мридха го е кръстил на американския лидер.

Запознайте се с двойника на Доналд Тръмп от Пакистан

От месец животното се е превърнало в истинска атракция и във фермата прииждат родители с деца или пък инфлуенсъри, за да си направят видео за Тик Ток с бангладешкия Доналд Тръмп.

Собственикът на бивола редовно го вчесва по тертипа, по който Тръмп вчесва косата си. За целта първо върху главата на животното се излива ведро с вода, а после „перчемът“ се вчесва старателно.  Според собственика така животното има възможност да се къпе и по четири пъти дневно - лукс, запазен само за него.

Животните албиноси имат бяла или розовееща козина заради липсата на меланин. Те са изключителна рядкост.

Собственикът на бангладешкия Доналд Тръмп казва, че за разлика от обитателя на Белия дом четириногият му съименник се откроява с благия си нрав. Той не се биел за храна с другите животни от стадото. Но заради честите визити на любопитни посетители, той започнал да се стресира и отслабнал.

Рядък феномен: бял бизон се роди в Белград

За жалост в края на месеца в Бангладеш, страна с преобладаващо мюсюлманско население, ще се отбележи празникът Курбан байрам  и се планира биволът Доналд Тръмп да бъде пожертван за целта.

В Бангладеш вече и има и друг известен бивол – Неймар, кръстен на прочутия бразилски футболист заради прилика на козината му с косата на футболния играч. Трети бивол пък е кръстен просто Депутат.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Доналд Тръмп Бангладеш бивол албинос Курбан байрам жертва атракция Тик Ток ферма перчем
Последвайте ни

По темата

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Котката ми уринира извън тоалетната

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 4 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 4 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

България Преди 44 минути

Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Свят Преди 2 часа

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас

<p>Назначен е нов заместник-министър на околната среда и водите</p>

Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

България Преди 3 часа

Това съобщиха от правителствената пресслужба

<p>&bdquo;Алфа рисърч&rdquo;: София трябва да бъде домакин на &bdquo;Евровизия&rdquo; 2027</p>

Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

България Преди 3 часа

Според 59 от анкетираните именно в столицата трябва да се състои музикалният конкурс

Янез Янша е новият премиер на Словения

Янез Янша е новият премиер на Словения

Свят Преди 4 часа

За Янша гласуваха 51 депутати, а 36 депутати бяха против

<p>Политически взрив в Рим и Милано -&nbsp;реклами с фашистки намеци разгневиха властта</p>

Плакати, свързващи Мелони с Мусолини, предизвикват политически скандал в Италия

Свят Преди 4 часа

Рекламна кампания на опозиционната партия „Италия Вива“ в италиански железопътни гари предизвика политически спор

<p>Путин предлага нов модел за международни отношения</p>

Путин: Русия се обявява за система на еднаква сигурност за всички, без диктат и натиск

Свят Преди 5 часа

Москва иска система, която изключва силов натиск и гарантира мирно решаване на спорове между държавите

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Любопитно Преди 5 часа

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Свят Преди 5 часа

Охраната на магазин на улица „Грабен“ задържа жената, след като друга клиентка съобщи за кражба на чанта с голяма сума пари

<p>&quot;Клонингът на Макрон&quot; влиза в битката за Елисейския дворец</p>

Бившият премиер на Франция Габриел Атал влиза в битката за Елисейския дворец

Свят Преди 6 часа

Бившият най-млад премиер на страната цели исторически рекорд

<p>КЗП затвори временно няколко туристически обекта</p>

КЗП установи нерегламентирани туристически обекти и подвеждаща информация за СПА услуги

България Преди 6 часа

Проверки в страната разкриват липса на категоризация, документи и заблуждаващи реклами в туристическия сектор

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

България Преди 6 часа

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни

<p>&quot;Западът мълчи като касапин&quot;: Гневна реакция на Захарова</p>

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Свят Преди 6 часа

Руски медии твърдят, че в сградата са били настанени 86 ученици

Астронавтът от мисията „Аполо 12“ Алън Бийн държи контейнер с лунна почва, събрана по време на повърхностната дейност извън модула. На лявата си китка той носи списък със задачи, а на гърдите му е монтирана камера Hasselblad за заснемане на мисията. В огледалния визьор на шлема му се отразява неговият колега Чарлз Конрад, който прави тази историческа снимка.

Какво са видели астронавтите от „Аполо 12“, Пентагонът разсекрети любопитен аудиозапис

Свят Преди 6 часа

Новата порция документи на Министерството на отбраната на САЩ включва разкази за мистериозни светлини в Космоса и над 200 засичания на „зелени кълба“ над секретна база

.

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

Любопитно Преди 7 часа

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на “Капките Podcast” часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

<p>Академичен трус в Истанбул след указ на Ердоган</p>

"Билги" спира работа след указ на турския президент

Свят Преди 7 часа

Вузът беше поставен под държавен контрол заради разследване за пране на пари

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Големината има ли значение за жените? Ново проучване разкрива истината

Edna.bg

Сърдечно послание от Лили Иванова след полет до Париж

Edna.bg

Дъщерята на Гуардиола с емоционален поглед към неговата ера в Сити

Gong.bg

Бруно Мишел: Много съм горд от успеха на Формула 2 в Маями

Gong.bg

Заловиха прокурорския син Васил Михайлов (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Проливен дъжд наводни пътища и къщи във Великотърновско (СНИМКИ+ВИДЕО)

Nova.bg