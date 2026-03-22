Ормузкият проток остава блокиран, Тръмп постави 48-часов срок на Техеран

22 март 2026, 07:47
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в рамките на 48 часа, предадоха световните агенции.

Изявлението на Тръмп, направено в събота вечер в социалните мрежи, се случва само ден, след като каза, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на операцията в Близкия изток, посочва Ройтерс.

„Ако Иран не отвори изцяло, без заплахи, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им, започвайки с най-голямата!“, заяви американският държавен глава.

Заплахата от ирански атаки не позволява на повечето кораби да преминават през Ормузкия пролив – сравнително тесен воден път, който служи за доставянето на около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, потенциално причинявайки глобален енергиен шок.

Затварянето на протока за почти всички кораби доведе до скок на цените на газа в Европа с до 35 на сто миналата седмица.

Същевременно американско-израелският конфликт с Иран навлезе в нова фаза, след като Иран изстреля две балистични ракети срещу военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде в събота иранската новинарска агенция Мехр.

По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.

Изострянето на ситуацията сигнализира, че войната се развива в опасна нова посока в началото на четвъртата седмица от началото си, информира Асошиейтед прес.

Ирански ракетни атаки в събота вечерта поразиха градовете Димона и Арад в Южен Израел, като се съобщава за жертви и около 100 ранени.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Пожари в Перник и на „Капитан Андреево", има двама ранени

Хеликоптер се разби по време на мисия Катар

Киев остана без ток и вода след инцидент в електропреносната мрежа

Националната електропреносна мрежа в Куба се срина за втори път тази седмица

Удар по болница в Судан, най-малко 64 загинали

Какво се случва в Близкия изток: Над 1500 загинали в Иран за три седмици война

Мускули в капсула или риск за здравето? Истината за приема на креатин от тийнейджъри и спортисти

Правете това преди хранене, за да избегнете стомашни проблеми

Хапче срещу гнева? Мащабно изследване разкри как една добавка намалява агресията с 28%

20 допълнителни дни жега годишно: Как глобалното затопляне променя здравето ни и кои болести се завръщат

22 март: Десет години от кървавата сутрин, която промени Европа

Г-7 и ЕС настояват за „незабавно и безусловно" спиране на атаките от Иран

Почина бившият директор на ФБР Робърт Мълър, който разследваше Тръмп

Иран е изстрелял 5761 ракети и дронове

МВР потвърди, че Иван Демерджиев е разпитан

