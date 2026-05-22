Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

С офия трябва да бъде домакин на „Евровизия” през 2027 година. Това показва проучване на „Алфа рисърч” за настроенията на българите след победата на „Евровизия”, предава NOVA .

Според 59 от анкетираните именно в столицата трябва да се състои музикалният конкурс. Другите претенденти - Бургас, Варна и Пловдив, остават по-назад, съответно с 15, 10 и 9 на сто от мненията.

За това какви ще са ползите от „Евровизия” в България - мнозинството се обединява около тезата, че тя ще повиши имиджа на страната. Според 63 на сто домакинството ще донесе ползи за туризма у нас.

Близо 40% вярват, че има положително влияние върху местния бизнес, а 33 на сто - че ще спомогне за изграждането на по-добра инфраструктура в града-домакин.

Припомняме, че България бе големият победител в 70-ото издание на „Евровизия“ 2026, което се проведе във Виена, Австрия. Дара спечели конкурса с песента „Bangaranga“, като събра общо 516 точки от комбинираното гласуване на журито и зрителите.

На второ място остана Израел с 343 точки, а Румъния се класира трета. Австралия и Италия допълниха челната петица. Българската песен доминира както в гласуването на журитата, така и при зрителския вот.

Според организаторите в конкурса са участвали 25 държави, а финалът бе проследен от милиони зрители по целия свят.

Песента „Bangaranga“ е описвана като съчетание на съвременен поп звук с елементи, вдъхновени от български фолклор.

Успехът на Дара, съгласно строгия регламент на надпреварата, автоматично предоставя на България правото и задължението да бъде домакин на следващото издание на форума през 2027 година. В отговор на този прецедент, Министерският съвет, чрез министъра на културата Евтим Милошев, официално обяви старта на организационни дейности.