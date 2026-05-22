Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

Според 59 от анкетираните именно в столицата трябва да се състои музикалният конкурс

22 май 2026, 19:37
С офия трябва да бъде домакин на „Евровизия” през 2027 година. Това показва проучване на „Алфа рисърч” за настроенията на българите след победата на „Евровизия”, предава NOVA.

Според 59 от анкетираните именно в столицата трябва да се състои музикалният конкурс. Другите претенденти - Бургас, Варна и Пловдив, остават по-назад, съответно с 15, 10 и 9 на сто от мненията.

Източник: NOVA

За това какви ще са ползите от „Евровизия” в България - мнозинството се обединява около тезата, че тя ще повиши имиджа на страната. Според 63 на сто домакинството ще донесе ползи за туризма у нас.

Източник: NOVA

Близо 40% вярват, че има положително влияние върху местния бизнес, а 33 на сто - че ще спомогне за изграждането на по-добра инфраструктура в града-домакин.

България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

Припомняме, че България бе големият победител в 70-ото издание на „Евровизия“ 2026, което се проведе във Виена, Австрия. Дара спечели конкурса с песента „Bangaranga“, като събра общо 516 точки от комбинираното гласуване на журито и зрителите.

На второ място остана Израел с 343 точки, а Румъния се класира трета. Австралия и Италия допълниха челната петица. Българската песен доминира както в гласуването на журитата, така и при зрителския вот.

Според организаторите в конкурса са участвали 25 държави, а финалът бе проследен от милиони зрители по целия свят.

Песента „Bangaranga“ е описвана като съчетание на съвременен поп звук с елементи, вдъхновени от български фолклор. 

Успехът на Дара, съгласно строгия регламент на надпреварата, автоматично предоставя на България правото и задължението да бъде домакин на следващото издание на форума през 2027 година. В отговор на този прецедент, Министерският съвет, чрез министъра на културата Евтим Милошев, официално обяви старта на организационни дейности.

Триумфът на DARA на "Евровизия"
Източник: NOVA    
<p>Назначен е нов заместник-министър на околната среда и водите</p>

Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

България Преди 11 минути

Това съобщиха от правителствената пресслужба

Янез Янша е новият премиер на Словения

Янез Янша е новият премиер на Словения

Свят Преди 1 час

За Янша гласуваха 51 депутати, а 36 депутати бяха против

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Свят Преди 2 часа

Охраната на магазин на улица „Грабен“ задържа жената, след като друга клиентка съобщи за кражба на чанта с голяма сума пари

<p>&quot;Клонингът на Макрон&quot; влиза в битката за Елисейския дворец</p>

Бившият премиер на Франция Габриел Атал влиза в битката за Елисейския дворец

Свят Преди 2 часа

Бившият най-млад премиер на страната цели исторически рекорд

<p>КЗП затвори временно няколко туристически обекта</p>

КЗП установи нерегламентирани туристически обекти и подвеждаща информация за СПА услуги

България Преди 2 часа

Проверки в страната разкриват липса на категоризация, документи и заблуждаващи реклами в туристическия сектор

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

България Преди 3 часа

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни

<p>&quot;Западът мълчи като касапин&quot;: Гневна реакция на Захарова</p>

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Свят Преди 3 часа

Руски медии твърдят, че в сградата са били настанени 86 ученици

.

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

Любопитно Преди 3 часа

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на “Капките Podcast” часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

<p>Академичен трус в Истанбул след указ на Ердоган</p>

"Билги" спира работа след указ на турския президент

Свят Преди 3 часа

Вузът беше поставен под държавен контрол заради разследване за пране на пари

„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

България Преди 3 часа

Достъпът до зоната около Националната библиотека ще става през два пункта за проверка, а полетите с дронове ще бъдат забранени

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Любопитно Преди 4 часа

Премиерата на най-новия формат на медията е безапелационният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) снощи

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Свят Преди 4 часа

Няколко екипа на Спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента, а пострадалият е бил открит в съзнание, но с множество наранявания

<p>Ани Заркова: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат</p>

Журналистката Ани Заркова в „Телеграфно подкастът“: Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат

България Преди 4 часа

Известната журналистка изрази тревога от риска новата власт да повтори старите модели на управление и олигархичният модел просто да смени лицата си

.

Кибератаките не подбират според размера на бизнеса. Всеки трябва да е подготвен

Любопитно Преди 4 часа

Росен Христов, старши мениджър "Корпоративни продажби“ във Vivacom

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Свят Преди 4 часа

Иранските въоръжени сили казаха, цитирани от държавната телевизия, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби

