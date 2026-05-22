Българската делегация в Рим подари ръчно тъкан чипровски килим на папа Лъв XIV

П редседателят на Народното събрание Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация бяха приети на аудиенция от папа Лъв XIV във Ватикана по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

"Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи повече от традиционното", каза Доцова пред журналисти след разговора с главата на Римокатолическата църква.

Михаела Доцова води българската делегация на аудиенция при папа Лъв XIV

"Папа Лъв XIV предаде и очаква от България като държава, разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете за мир и изпрати своята благословия към целия български народ", посочи тя.

Михаела Доцова съобщи, че е отправила покана към папата и той е обещал да направи всичко възможно да продължи традицията, която вече е създадена от предходни глави на Римокатолическата църква, да посети нашата страна, за да изпрати благословия на място и своето пожелание за мир и сърдечност.

Председателят на парламента подари на папа Лъв XIV икона на Свети Иван Рилски - небесен закрилник на българския народ и основател на Рилския манастир в България. От българската делегация беше дарен и ръчно тъкан чипровски килим. През XVI–XVII век Чипровци се превръща в един от най-важните центрове на българския католицизъм, а световноизвестните майсторски изтъкани килими от китното старопланинско градче са символ на дълбоката историческа и духовна връзка на България и Светия престол, посочват от пресцентъра на парламента.

Председателят на Народното събрание разговаря и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

По-късно през деня българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

Пред журналистите Доцова коментира още, че е положителен факт, че все още продължава традицията за отбелязването на 24 май във Ватикана. По думите й това е свързано и с признанието, което Католическата църква “към онзи момент назад във времето е придала на българската книжовност”.

"Българската и славянската книжовност, заедно с религията, е това, което ни е запазило като народ в най-трудните времена", коментира още Доцова.

Председателят на парламента подчерта, че с папата са говорили за опазването на ценностите и мира.

"Той има позиции и относно опазването на околната среда, и по отношение на развитието на технологиите и изкуствения интелект", заяви също Доцова.