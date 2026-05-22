България

Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

Това съобщиха от правителствената пресслужба

22 май 2026, 19:51
Източник: БТА

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на околната среда и водите е назначен Костадин Йорданов Гешев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

  • Кой е Костадин Гешев?

Роден е през 1972 г. в гр. Пазарджик, където завършва математическата гимназия. Висшето си образование завършва в УНСС, гр. София със специалност право.

Професионалната му биография започва във "Винтехпром" АД като организатор по договарянето. Член е на борда на директорите на "Винтехпром" АД и "Винпром Инвест"АД в периода 1997 г. – 2001 г. От 2001 г. управлява успешно няколко Дружества в различни сектори на частния бизнес. През 2014 г. встъпва в длъжност като директор на РИОСВ - Пазарджик.

Той е семеен, с две деца.

Припомняме, че Вчера беше назначен Станимир Христов Станев за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър зае Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.

На 20 май със заповед на премиера бяха назначени заместник-министри в няколко други министерства. В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев. За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата, а Любомир Богданов Монов е назначен на длъжността заместник-министър на отбраната. 

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Какво са видели астронавтите от „Аполо 12", Пентагонът разсекрети любопитен аудиозапис

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Любопитни хранителни навици на котките

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

"Вашингтон пост": САЩ са използвали високотехнологични ракети за защита на Израел

Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост"

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

На място екипи на „Пътна полиция" регулират движението

Путин: Русия се обявява за система на еднаква сигурност за всички, без диктат и натиск

Москва иска система, която изключва силов натиск и гарантира мирно решаване на спорове между държавите

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Българка е арестувана в сърцето на Виена, издирвана за десетки престъпления в Германия

Охраната на магазин на улица „Грабен" задържа жената, след като друга клиентка съобщи за кражба на чанта с голяма сума пари

Бившият премиер на Франция Габриел Атал влиза в битката за Елисейския дворец

Бившият най-млад премиер на страната цели исторически рекорд

КЗП установи нерегламентирани туристически обекти и подвеждаща информация за СПА услуги

Проверки в страната разкриват липса на категоризация, документи и заблуждаващи реклами в туристическия сектор

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Руски медии твърдят, че в сградата са били настанени 86 ученици

9-те звезди от "Капките" заедно часове преди големия финал

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на "Капките Podcast" часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

"Билги" спира работа след указ на турския президент

Вузът беше поставен под държавен контрол заради разследване за пране на пари

„Азбука на доброто" в „Темата на NOVA"

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

Достъпът до зоната около Националната библиотека ще става през два пункта за проверка, а полетите с дронове ще бъдат забранени

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Премиерата на най-новия формат на медията е безапелационният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) снощи

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Няколко екипа на Спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента, а пострадалият е бил открит в съзнание, но с множество наранявания

Журналистката Ани Заркова в „Телеграфно подкастът": Ако съм на Радев, бих издала заповед хвалбите за абсолютната власт да спрат

Известната журналистка изрази тревога от риска новата власт да повтори старите модели на управление и олигархичният модел просто да смени лицата си

Кибератаките не подбират според размера на бизнеса. Всеки трябва да е подготвен

Росен Христов, старши мениджър "Корпоративни продажби" във Vivacom

