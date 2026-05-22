Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

С ъс заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на околната среда и водите е назначен Костадин Йорданов Гешев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Кой е Костадин Гешев?

Роден е през 1972 г. в гр. Пазарджик, където завършва математическата гимназия. Висшето си образование завършва в УНСС, гр. София със специалност право.

Професионалната му биография започва във "Винтехпром" АД като организатор по договарянето. Член е на борда на директорите на "Винтехпром" АД и "Винпром Инвест"АД в периода 1997 г. – 2001 г. От 2001 г. управлява успешно няколко Дружества в различни сектори на частния бизнес. През 2014 г. встъпва в длъжност като директор на РИОСВ - Пазарджик.

Той е семеен, с две деца.

Припомняме, че Вчера беше назначен Станимир Христов Станев за заместник-министър на правосъдието. В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър зае Сеня Петрова Терзиева-Желязкова.

На 20 май със заповед на премиера бяха назначени заместник-министри в няколко други министерства. В Министерството на здравеопазването заместник-министри стават Ивиан Бориславов Бенишев и Петко Ненков Салчев. За заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството е назначена Десислава Георгиева Георгиева. Марина Веселинова Василева е назначена за заместник-министър в Министерството на културата, а Любомир Богданов Монов е назначен на длъжността заместник-министър на отбраната.