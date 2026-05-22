Путин: Русия се обявява за система на еднаква сигурност за всички, без диктат и натиск

Р усия неизменно и настойчиво се обявява за формиране на международна система на сигурност, която да е еднаква за всички и неделима, без диктат и натиск. Това заяви руският президент Владимир Путин в приветствие към участниците на международни обществено-политически форум по въпросите на евразийската сигурност, предаде ТАСС.

"Нашата страна неизменно и настойчиво се обявява за формиране на международна система на равна и неделима сигурност, която да изключва методите на диктат и силов натиск, и да гарантира мирно, политико-дипломатическо решаване на всякакви междудържавни спорове и противоречия", се посочва в обръщението на руския лидер, прочетено от члена на бюрото на висшия съвет на партия "Единна Русия" Андрей Климов.

Путин: РФ выступает за международную систему равной и неделимой безопасности без диктата и давления



Путин също така обърна внимание, че такава международна система за сигурност трябва да създава условия за развитие на наистина взаимноизгодно сътрудничество, основано върху общопризнати и задължителни за всички правни норми.

"Особено актуална е подобна архитектура за сигурност и сътрудничество за Евразия - най-големия и най-многолюден континент на планетата", отбеляза руският лидер и добави: "Укрепването на взаимното доверие и конструктивните партньорски връзки между евразийските държави несъмнено е най-важен фактор за гарантирането на стабилността в глобален мащаб и изграждането на демократичен световен ред".

В заключение Путин изрази увереност, че участниците във форума ще проведат съдържателни и обстойни дискусии, а обсъдените идеи и предложения ще бъдат реализирани на практика за благото на самите участващи държави и техните народи.