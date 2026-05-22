Путин: Русия се обявява за система на еднаква сигурност за всички, без диктат и натиск

Москва иска система, която изключва силов натиск и гарантира мирно решаване на спорове между държавите

22 май 2026, 18:18
Източник: БТА

Р усия неизменно и настойчиво се обявява за формиране на международна система на сигурност, която да е еднаква за всички и неделима, без диктат и натиск. Това заяви руският президент Владимир Путин в приветствие към участниците на международни обществено-политически форум по въпросите на евразийската сигурност, предаде ТАСС.

"Нашата страна неизменно и настойчиво се обявява за формиране на международна система на равна и неделима сигурност, която да изключва методите на диктат и силов натиск, и да гарантира мирно, политико-дипломатическо решаване на всякакви междудържавни спорове и противоречия", се посочва в обръщението на руския лидер, прочетено от члена на бюрото на висшия съвет на партия "Единна Русия" Андрей Климов.

Путин също така обърна внимание, че такава международна система за сигурност трябва да създава условия за развитие на наистина взаимноизгодно сътрудничество, основано върху общопризнати и задължителни за всички правни норми.

Путин: Всяка страна може да избира в коя система за сигурност да се включи

"Особено актуална е подобна архитектура за сигурност и сътрудничество за Евразия - най-големия и най-многолюден континент на планетата", отбеляза руският лидер и добави: "Укрепването на взаимното доверие и конструктивните партньорски връзки между евразийските държави несъмнено е най-важен фактор за гарантирането на стабилността в глобален мащаб и изграждането на демократичен световен ред".

В заключение Путин изрази увереност, че участниците във форума ще проведат съдържателни и обстойни дискусии, а обсъдените идеи и предложения ще бъдат реализирани на практика за благото на самите участващи държави и техните народи.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
