САЩ изпращат още 5000 военни в Полша

Тръмп обяви, че решението е свързано с отношенията му с полския президент, когото определи като свой съюзник

22 май 2026, 07:41
С АЩ ще изпратят още 5000 войници в Полша, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Тръмп направи това съобщение два дни след като вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред репортери, че разполагането на американски войски в Полша се отлага. САЩ преразглеждат присъствието на войските си в Европа и се очакваше да го съкратят след настояванията на Тръмп НАТО да поеме по-значителна роля в отбраната на Европа.

Тръмп сключи супер сделка, а Полша ще плати солено

"Въз основа на успешното избиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, когото с гордост подкрепих, както и на нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

"Полша е съюзник за пример": Казусът с американските войски

Тръмп посрещна Навроцки в Белия дом през май миналата година и го подкрепи в ключов момент преди изборите в Полша, на които Навроцки победи кандидата от проевропейската центристка партия на премиера Доналд Туск.

Полша иска американски войски на своя територия

През септември американският президент се срещна отново с него в Белия дом, като тогава заяви, че САЩ биха могли да увеличат военното си присъствие в Полша и обеща да осигури отбраната на страната, припомня "Ройтерс".

Източник: БТА/Десислава Иванова    
Зрелостниците се явяват на втората задължителна матура

Зрелостниците се явяват на втората задължителна матура

22 май: Пернишкото чудо: Когато съдбата пощади човека

22 май: Пернишкото чудо: Когато съдбата пощади човека

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

Тъжна развръзка: Намериха тялото на българина, издирван след срутване на сграда в Германия

НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

НИМХ предупреждава: Лошо време и кодове за опасност блокират петъка

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Пенсиониране стъпка по стъпка: документи, срокове и чести грешки

Когато няма СО2 ограничения: Rumble Bee SRT e най-бързият пикап

Когато няма СО2 ограничения: Rumble Bee SRT e най-бързият пикап

