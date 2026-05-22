КЗП установи нерегламентирани туристически обекти и подвеждаща информация за СПА услуги

И нспектори на Комисия за защита на потребителите (КЗП) са установили редица нарушения при проверки в различни населени места в страната, включително предоставяне на туристически услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения за дейност и заблуждаващи твърдения за несъществуващи удобства.

При проверките са засечени туристически обекти, рекламирани като СПА комплекси и места за настаняване с ресторант и допълнителни услуги, които реално не разполагат със сертифицирани СПА услуги или категоризирани заведения за хранене. Установени са и обекти, които функционират без валидна категоризация, въпреки че приемат гости и извършват търговска дейност.

В отделни случаи инспекторите са констатирали туристически обекти и заведения за хранене, които продължават да работят без необходимите документи. На видно място не са били представени удостоверения за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене

За установените нередности КЗП е приложила принудителни административни мерки, включително „временно затваряне на туристически обект“. Съставени са и актове за административни нарушения.

От комисията напомнят, че коректната и прозрачна информация към потребителите е законово задължение, а подвеждащата реклама и предоставянето на туристически услуги в некатегоризирани обекти застрашават правото на информиран избор и подкопават доверието в туристическия сектор.

КЗП посочва още, че контролът преди началото на активния летен сезон ще бъде допълнително засилен и ще се осъществява в тясно взаимодействие с останалите компетентни органи. Комисията ще продължи да прилага всички предвидени в закона мерки срещу некоректни търговци.