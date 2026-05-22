България

КЗП установи нерегламентирани туристически обекти и подвеждаща информация за СПА услуги

Проверки в страната разкриват липса на категоризация, документи и заблуждаващи реклами в туристическия сектор

22 май 2026, 17:03
КЗП установи нерегламентирани туристически обекти и подвеждаща информация за СПА услуги
Източник: БГНЕС

И нспектори на Комисия за защита на потребителите (КЗП) са установили редица нарушения при проверки в различни населени места в страната, включително предоставяне на туристически услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения за дейност и заблуждаващи твърдения за несъществуващи удобства.

При проверките са засечени туристически обекти, рекламирани като СПА комплекси и места за настаняване с ресторант и допълнителни услуги, които реално не разполагат със сертифицирани СПА услуги или категоризирани заведения за хранене. Установени са и обекти, които функционират без валидна категоризация, въпреки че приемат гости и извършват търговска дейност.

В отделни случаи инспекторите са констатирали туристически обекти и заведения за хранене, които продължават да работят без необходимите документи. На видно място не са били представени удостоверения за категоризация или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

КЗП затвори два хотела и заведение за хранене

За установените нередности КЗП е приложила принудителни административни мерки, включително „временно затваряне на туристически обект“. Съставени са и актове за административни нарушения.

От комисията напомнят, че коректната и прозрачна информация към потребителите е законово задължение, а подвеждащата реклама и предоставянето на туристически услуги в некатегоризирани обекти застрашават правото на информиран избор и подкопават доверието в туристическия сектор.

КЗП посочва още, че контролът преди началото на активния летен сезон ще бъде допълнително засилен и ще се осъществява в тясно взаимодействие с останалите компетентни органи. Комисията ще продължи да прилага всички предвидени в закона мерки срещу некоректни търговци.

КЗП нарушения туристически услуги категоризация подвеждаща реклама временно затваряне административни мерки некоректни търговци СПА комплекси потребители
Последвайте ни

По темата

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

Глобяват 1000 души с по 5000 евро, гледали пиратски стрийминг

Какво са видели астронавтите от „Аполо 12“, Пентагонът разсекрети любопитен аудиозапис

Какво са видели астронавтите от „Аполо 12“, Пентагонът разсекрети любопитен аудиозапис

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

Десетки деца ранени при удар по общежитие в Луганск

"Билги" спира работа след указ на турския президент

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Citroen възражда легендата 2CV като субкомпактен EV за под 15 000 евро

Citroen възражда легендата 2CV като субкомпактен EV за под 15 000 евро

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 3 дни
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 3 дни
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 3 дни
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Путин предлага нов модел за международни отношения</p>

Путин: Русия се обявява за система на еднаква сигурност за всички, без диктат и натиск

Свят Преди 7 минути

Москва иска система, която изключва силов натиск и гарантира мирно решаване на спорове между държавите

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Как да носим дамски тениски с маратонки Nike през лятото: лесни тоалети за прохлада и стил

Любопитно Преди 35 минути

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

България Преди 1 час

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни

.

9-те звезди от “Капките” заедно часове преди големия финал

Любопитно Преди 2 часа

Всичките 9 участници от Сезона-Слънце влизат в специален епизод на “Капките Podcast” часове преди големия финал, за да разкажат за емоциите, приятелствата и моментите, които никога няма да забравят

„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

„Азбука на доброто“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на 24 май в София

България Преди 2 часа

Достъпът до зоната около Националната библиотека ще става през два пункта за проверка, а полетите с дронове ще бъдат забранени

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Smart Face отбеляза успешен старт по NOVA

Любопитно Преди 2 часа

Премиерата на най-новия формат на медията е безапелационният избор на зрителите в активна възраст (18-59 г.) снощи

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Мечка нападна и рани мъж в Румъния

Свят Преди 2 часа

Няколко екипа на Спешна помощ са пристигнали на мястото на инцидента, а пострадалият е бил открит в съзнание, но с множество наранявания

.

Кибератаките не подбират според размера на бизнеса. Всеки трябва да е подготвен

Любопитно Преди 2 часа

Росен Христов, старши мениджър "Корпоративни продажби“ във Vivacom

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Иран: 35 кораба са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа

Свят Преди 2 часа

Иранските въоръжени сили казаха, цитирани от държавната телевизия, че става въпрос за петролни танкери и товарни кораби

Столичната полиция издирва 74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова

74-годишната Тоня Папукчиева - Бодурова изчезна край Панчарево, виждали ли сте я?

България Преди 3 часа

Хората, които разполагат с информация за изчезналата, могат да сигнализират на тел. 112, 029825310, 029827310 или в най-близкото поделение на МВР

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

КНСБ се обяви против намаляването на бюджетните разходи за заплати с 10%

България Преди 3 часа

Синдикатът изрази сериозни опасения пред финансовия министър Гълъб Донев за секторите със средни възнаграждения от 1000 евро и настоя за единен подход при доходите

<p>Фон дер Лайен ще приеме&nbsp;Радев в Брюксел, ето кога</p>

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще приеме министър-председателя Румен Радев в Брюксел следващата седмица

България Преди 3 часа

Това ще бъде първата среща на Фон дер Лайен с премиера Радев от неговото избиране за премиер

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

Полицията в Русе залови два пъти за 12 часа шофьор след употреба на наркотици

България Преди 3 часа

32-годишният мъж е хванат с положителни проби за бензодиазепин и амфетамин

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

„Събуди се“ празнува 24 май със специално издание

Любопитно Преди 4 часа

Проследете удължения ефир на предаването тази неделя по NOVA – на живо от три локации

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

Арестуваха мъж за серия грабежи на автомобили пред търговски център в София

България Преди 4 часа

Задържаният има над 30 полицейски регистрации

Всичко от днес

От мрежата

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Сърдечно послание от Лили Иванова след полет до Париж

Edna.bg

Приятелства, емоции и най-личните моменти от Сезона-Слънце на “Капките”

Edna.bg

Божидар Митрев направи класация на вратарите на Левски, има изненади

Gong.bg

Избери "Играч на мача" Септември - Добруджа

Gong.bg

МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Nova.bg

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg