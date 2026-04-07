Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Междувременно Израел обяви нова вълна от въздушни удари срещу ирански цели

7 април 2026, 06:53
Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?

Накратко: Може ли конфликтът в Иран да предизвика нова глобална енергийна криза?
„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

„Ще живеете в Ада!“: Искат спешното сваляне от власт на Тръмп след вулгарния ултиматум към Иран

Н апрежението в Близкия изток продължава да ескалира, след като Иран отхвърли остро изказванията на американския президент Доналд Тръмп, а Израел обяви нова вълна от въздушни удари срещу ирански цели.

Иранските въоръжени сили определиха като „груби и арогантни“ думите на Тръмп, който заяви, че „целият Иран може да бъде унищожен за една нощ“.

Иран реагира на ултиматума на Тръмп

По думите на говорител на командването, цитиран от държавните медии и "Франс прес", подобни заплахи „нямат никакво влияние върху продължаването на офанзивата и смазващите операции“ на иранската армия.

„Грубите и арогантни изказвания, както и неоснователните заплахи на объркания американски президент, който се намира в безизходица, нямат ефект върху нашите действия“, заяви още той.

"Напрежението в Близкия изток се покачва застрашително"

По-рано Тръмп подчерта, че Съединените щати разполагат с план за бързо нанасяне на тежки удари по ключова инфраструктура в Иран.

„Имаме план, благодарение на силата на нашите въоръжени сили, който предвижда всички мостове в Иран да бъдат унищожени до полунощ утре вечер, а всички електроцентрали да бъдат изведени от строя“, заяви той на пресконференция в Белия дом.

„Ако поискаме, това ще стане в рамките на четири часа“, добави американският президент.

Тръмп за Израел и Иран: Не знаят какво, по дяволите, правят

Тръмп вече отправи ултиматум към Техеран със срок до вторник в полунощ за постигане на споразумение. Той също така предупреди, че американската армия може да атакува стратегически обекти, ако Иран не отвори Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминава около една пета от световния износ на суров петрол.

На този фон Израел съобщи за нова „вълна от удари“ срещу цели в Иран, след като Тръмп отхвърли предложение за примирие, отправено чрез посредници.

„Преди малко израелските сили извършиха вълна от въздушни удари с цел да повредят инфраструктурата на иранския режим в Техеран и други региони на Иран“, заявиха израелските въоръжени сили в съобщение в Telegram.

Тръмп със смразяваща закана: „Днес Иран ще бъде ударен много силно“

Малко преди това от израелската армия съобщиха, че са засекли ракети, изстреляни от Иран към територията на страната. „Системите за противовъздушна отбрана са активирани, за да прихванат тази заплаха“, уточниха оттам.

Ескалация в Близкия изток: Конфликтът между Израел и Иран се задълбочава

Ситуацията остава изключително напрегната, като опасенията от по-широк регионален конфликт се засилват на фона на взаимните заплахи и продължаващите военни действия.

Източник: Асен Георгиев, Атанаси Петров - БТА    
Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

Иран: Арогантните изказвания на Тръмп нямат никакъв ефект

