Тръмп отправи финален ултиматум към Иран

П резидентът на САЩ Донлад Тръмп заяви, че крайният срок, който даде на Иран, да отвори напълно Ормузкия проток до вторник, е окончателен, а иранското предложение "не е достатъчно", предава "Ал-Джазира".

"Те направиха предложение и то е значимо предложение. Това е значителна стъпка. Не е достатъчно добро", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Тръмп: Да вземем петрола и да натрупаме състояние

"Войната може да приключи много бързо, ако направят това, което трябва. Те трябва да направят определени неща. Те знаят това. Мисля, че преговарят добросъвестно", коментира Тръмп.

"Можем да спрем веднага и ще им отнеме 15 години, за да възстановят това, което имаха. Можем да спрем веднага, но аз искам да довърша", подчерта Тръмп, добавяйки, че "Иран не може да има ядрено оръжие".

"Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ – и тази нощ може да е утре", каза той.

"Имаме план - съобразно мощта на нашата армия, при който всеки мост в Иран ще бъде разрушен до 12:00 часа същата нощ, всяка електроцентрала ще бъде извън строя, горяща, експлодираща и никога повече няма да се използва. Говоря за пълно разрушение до полунощ, и това ще се случи в рамките на четири часа, ако решим", заплаши Тръмп, давайки на Иран време до 20:00 часа във вторник (3:00 часа българско време) да отвори Ормузкия проток.

"Вземете петрола", посочи Тръмп: "Тъй като е там за вземане, няма какво да направят по въпроса".

"За съжаление, американският народ би искал да ни види да се приберем у дома. Ако зависеше от мен, щях да взема петрола. Щях да запазя петрола. Щях да спечеля много пари", каза Тръмп.

Тръмп избухна срещу Иран: Предупредени сте!

"И мразя да го правя – но ние го унищожаваме. Те няма да имат мостове, няма електроцентрали. Няма да имат нищо. Няма да продължа да изброявам, защото има и други неща, които са по-лоши от тези", поясни той.

Тръмп нарече американците, които са против войната с Иран, "глупави".

"Те са глупави. Защото войната е за едно нещо – Иран не може да има ядрено оръжие", посочи президентът на САЩ.

"Не се притеснявам от това", заяви Тръмп, в отговор на въпрос за възможно нарушение на международното право с бомбардировките над Иран.

"Знаете ли кое е военно престъпление? Военно престъпление е да се позволи на Иран да има ядрено оръжие", добави той.