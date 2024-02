Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан ще бъде изправен пред съда

М ъжът, заподозрян в отвличането на Маделин Маккан, ще бъде съден за сексуални престъпления в петък - но по обвинения, които не са свързани с изчезването на младото британско момиче.

Кристиан Б. е обвинен в три изнасилвания и две сексуални посегателства. Най-младата предполагаема жертва е била на 10 години, а най-възрастната - на 70 години, когато се твърди, че са извършени престъпленията.

Сред предполагаемите жертви във връзка с процеса е ирландката Хейзъл Бехан, която разказва пред полицията, че е била изнасилена два пъти, заплашена с нож, вързана, влачена за косата и подложена на продължителен тормоз от висок, строен мъж, говорещ немски, след като той нахлул в апартамента ѝ.

През 2004 г., когато е извършено нападението, тя е била 20-годишна туристка на почивка на португалското крайбрежие Алгарве.

Тя твърди, че португалската полиция не е разследвала правилно изнасилването ѝ, не е записала официално изявление и ѝ е казала, че "това ще съсипе ваканционната търговия".

Тя смятала, че случаят ѝ никога няма да бъде разрешен, докато през 2020 г. не видяла снимката на Кристиан Б. в медийни публикации, разкриващи, че той е новият заподозрян по случая "Мади".

В изявление до ирландската полиция тя казва: "Започнах да чета тази статия и от описанието на мъжа, който е висок метър и половина, бял, със стройно телосложение и руса, вероятно светла коса, и ми стана лошо, и повърнах, и ръцете ми се изпотиха.

"Защото той толкова приличаше на точното описание, което бях дала на полицията в Португалия по време на нападението ми. Бях изнасилена от мъж, който отговаряше на описанието."

Очаква се г-жа Бехан, която сега е майка на три деца, да бъде ключов свидетел по-късно в процеса, който ще се проведе в различни дни през следващите четири месеца в германския град Брауншвайг.

Процесът се провежда там, тъй като това е последният регистриран дом на Кристиан Б., въпреки че петте сексуални престъпления, в които е обвинен, се предполага, че са извършени в Португалия. Съгласно законодателството на ЕС всяка държава може да преследва престъпления, извършени в друга държава членка.

