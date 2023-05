Нова следа в случая "Мади": Ще открият ли най-издирваното дете

П олицията планира да претърси изкуствен язовир близо до град Силвес, надявайки се да намери доказателства, които биха могли да помогнат в издирването на изчезналото малко дете Маделин Маккан.

Германската полиция, която издирва Маделин Маккан, е на път да започне голямо претърсване на отдалечен португалски резервоар, тъй като има данни, че Кристиан Брюкнер го е посещавал.

Британското дете изчезна от апартамент в хотел в Прая да Луз през май 2007 г.

Родителите ѝ Кейт и Гари Маккан продължават да се надяват, че тя все още е жива и един ден ще се събере отново с тях. Полицията е започнала да затваря пътищата, водещи до изкуствения язовир близо до град Силвес преди официалното начало на издирването.

Смята се, че детективите от Скотланд Ярд са пътували до района, но само за „наблюдение“.

Не е ясно какво точно е предизвикало операцията тази седмица и дали е организирана набързо, след като полицията в Германия получила нов сигнал, или е била организирана с течение на времето, докато прокурорите продължават да се опитват да изградят ясна картина за случилото се около единствения заподозрян Кристиян Брюкнер.

Това ще бъде първата голяма операция от този вид от юни 2014 г., когато британската полиция получи разрешение да извършва разкопки в Прая да Луз. Този път експерти водолази са готови да изследват мрачните дълбини на язовира, но разкопките ще се извършват и в гората край водата.

Районът, който ще бъде претърсен, е резервоарът Barragem do Arade близо до Силвес, където шофьор на камион казва, че е видял жена да предава подобно на Маделин Маккан дете на мъж, два дни след като тя изчезна от ваканционния си апартамент в Прая да Луз на 3 май 2007г.

Язовирът беше претърсен два пъти през февруари и март 2008 г. от водолази, наети от португалски адвокат. Маркос Арагао Корея организира частно финансираната операция, след като твърди, че му е било подсказано от контакти от подземния свят, че Мадлин е била убита и тялото ѝ е хвърлено в резервоара в рамките на 48 часа след изчезването ѝ.

Две торбички, съдържащи малки кости, бяха открити по време на второто търсене, след като по-рано водолази бяха открили няколко дължини шнур, малко пластмасова лента и бял памучен чорап. Португалската полиция беше предупредена за откритието, но впоследствие отхвърли възможността костите да са човешки поради техния размер.

По-рано този месец Кейт и Гари публикуваха трогателна почит към 20-ия рожден ден на дъщеря си, като ѝ казаха: „Обичаме те и те чакаме. Никога няма да се откажем“. Те добавиха: „Честит рожден ден, Маделин. Все още липсваш. Все още те търсим. Колкото е необходимо.“

Очаква се Кейт и Гари да бъдат информирани за всяко развитие в резултат на новото издирване чрез офицерите за връзка със Скотланд Ярд.

Междувременно германският прокурор Ханс Кристиан Волтерс заяви, че е убеден, че Маделин е мъртва, а 45-годишният педофил Брюкнер е посочен като единствения заподозрян. Миналата есен Брюкнер беше обвинен в Германия в няколко сексуални престъпления в Алгарве срещу жени и деца.

През юли 2020 г. португалската полиция и пожарникари претърсиха три кладенеца за тялото на Маделин, но не успяха да открият следа от нея.

Германската полиция е поискала разрешение да претърси язовира в официално съдебно искане до Португалия, след като е заключила, че това е „зона на интерес“. В него се казва: „Разследващите знаят, че заподозреният Кристиан Брюкнер е идвал редовно на този язовир. „Той го наричаше своя малък рай и често нощуваше тук. Често го виждаха тук. Германските власти сметнаха този резервоар за зона на интерес и в крайна сметка изпратиха международно писмо с искане или съдебна поръчка.“

Въпреки че се очаква водолази да участват в подводно търсене, местните доклади твърдят, че около "80 процента" от търсенията ще бъдат наземни, а останалите подводни.

Районът за издирване е на около 30 мили от Прая да Луз, където Мадлен изчезна.