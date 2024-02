Добре подготвен план ли се оказа изчезването на Мади Маккан? Ключов свидетел наруши мълчанието си

З аговор за отвличане на дете е бил подготвян в португалски ваканционен курорт Прая да Луз седмица преди Мади Маккан да изчезне там, съобщиха от Sky News.

Емигрантът Кен Ралфс заяви, че Кристиан Б., който е заподозрян в отвличането на Маделин, се опитал да вербува техен общ приятел да помогне за намирането на дете, което да продаде на бездетна двойка.

Ралфс, бивш участник в политически кампании в Обединеното кралство, каза, че Кристиан е направил предложението на мъжа, който бил без пари и живеел на палатка в отдалечена част на крайбрежието на Алгарве.

59-годишният Ралфс заяви: "Една вечер седяхме около огъня, изпихме няколко бири и в ранните сутрешни часове моят приятел започна да плаче. Попитах го какво става и в крайна сметка той ми призна, че се е забъркал с Кристиан, за да открадне дете от Прая да Луз за богато семейство."

Ралфс, Кристиан и техният общ приятел, чужденец, който не е назован по правни причини, са били част от номадска, бохемска общност, живееща - по различни причини - извън мрежата в изолирани места в Югозападна Португалия.

"Кристиан знаеше, че човекът е уязвим и искаше да пътува в чужбина, но не можеше да замине, защото не можеше да си позволи самолетните билети."

Ралфс каза, че е казал на приятеля си да не се замесва в заговора и му е предложил да му помогне финансово, когато се върне от пътуването, което му предстои да направи до Обединеното кралство.

"Казах му, че не може да се замесва в отвличане на човек с цел откуп, това е нелепо, тогава той ми каза - "Не, не е така". Кристиан имаше клиенти, немска двойка, която не можеше да има деца".

Седмица по-късно Ралфс се завръща от Обединеното кралство, когато научава новината, че 3-годишната Маделин е изчезнала безследно от наетия от семейството ѝ ваканционен апартамент.

Той разказа, че в рамките на три часа е шофирал от дома си до полицейския участък в Уоркингтън, Къмбрия, и е съобщил какво знае.

При завръщането си в Алгарве той отишъл в местния полицейски участък и повторил разказа си, но му казали, че португалските детективи не знаят нищо за това.

По-късно той установил, че приятелят му е изчезнал, палатката му е изгоряла, а от Кристиан Б. няма и следа. Никога повече не видял нито един от двамата.

Ралфс добавя: "От местната полиция ме попитаха: "Направихте ли изявление пред британската полиция"? Отговорих: "Да", а те казаха: "Добре, не се притеснявайте, вървете си вкъщи. Ако им се наложи да се свържат с вас, ще го направят". И разбира се, през годините никой не се свърза с мен".

През 2020 г., когато Кристиан Б. е публично идентифициран като заподозрения за изчезването на Маделин, Ралфс го разпознава на снимките в медиите и отново се свързва с полицията.

Кен Ралфс е разпитан от португалските детективи, макар че все още не знае каква роля са изиграли неговите показания в разследването.

Той каза: "Те ми казаха, че някой се е свързал с моя приятел в чужбина и той е отрекъл да ме познава, но аз имам дузина свидетели, които ще кажат, че той лъже. Предполагам, че той просто не е искал да бъде разпитван от полицията".

Кристиан Б., който не може да бъде напълно идентифициран съгласно германските закони за защита на личните данни, все още е заподозрян за убийството на Маделин, но не му е повдигнато обвинение. Той отрича да е замесен в изчезването ѝ.

В момента излежава седемгодишна присъда в германски затвор за изнасилване на възрастна американка, което е извършил в Прая да Луз през 2005 г.

Ралфс заяви, че е познавал Кристиан в месеците преди изчезването на Маделин, тъй като двамата са паркирали караваните си на плажа Баранко в края на дълъг, каменист път.

"Обикновено той паркираше далеч от морето, в храстите, където беше скрит и можеше да продава наркотици, с което беше известен."

"Спомням си го ясно, беше симпатичен, говореше много добър английски и беше учтив, макар и не особено дружелюбен. Беше малко самотник.", добавя Ралфс.

Свидетелствата за плана за кражба на дете се подкрепят от Майкъл Тачъл, добър приятел на Кристиан в онези дни.

Тачъл разказва на автора Джон Кларк в книгата му "Моето търсене на Маделин": "Той (Кристиан Б..) винаги се хвалеше с пари и печелене на пари, особено от кражби. Дори говореше за продажба на деца, може би в Мароко".

Детективите винаги са вярвали, че независимо от крайната ѝ съдба, Маделин е била отвлечена при внимателно планирана операция.