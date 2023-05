Родителите на изчезналата преди 16 години Мади Маккан: Очакваме пробив

К ейт и Джери Маккан казват, че дъщеря им Маделин „все още много им липсва“, след като отбелязаха 16-ата годишнина от нейното изчезване на 3 май.

В публикация във Facebook страницата „Официална кампания за намиране на Маделин“ двойката написа: „Все още липсва.... все още много липсва.” Родителите ѝ добавиха: "Трудно е да се намерят думите, за да предадем как се чувстваме."

След това те публикуваха стихотворение от Клеър Поланд, озаглавено „Противоречието“, като казаха, че то „резонира силно с нас“.

Сърцераздирателното стихотворение гласи: „Ти не си тук, аз не съм себе си, но все пак ти говоря така“. Не мога да те задържа, но го правя: моля, позволи ми да те държа в главата си и там, където си сега, дръж и мен ти“.

Те завършиха поста си с думите: „Полицейското разследване продължава и очакваме пробив. Благодарим на всички за подкрепата – наистина помага.“

Кейт и Джери все още се надяват дъщеря им, която сега трябва да е на 19 години, един ден да бъде открита жива.

Германският педофил Кристиан Брюкнер, който е живял във ферма близо до Прая да Луш през 2007 г., е посочен като основен заподозрян за изчезването на 3-годишната тогава Мади.

Но 45-годишният мъж, който излежава присъда в затвора в родната си страна за изнасилване на пенсионерка, отрича да е замесен. Миналата седмица обвиненията срещу него в изнасилване бяха оттеглени от германски съд.

