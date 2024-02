Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан се яви в съда днес (ВИДЕО)

О сновният заподозрян по делото Маделин Маккан се яви в германски съд по несвързани обвинения в сексуално престъпление.

Кристиан Б. - чиято фамилия не се съобщава поради законите за защита на личните данни - е подсъдим по две обвинения в изнасилване и три в сексуално насилие. Предполагаемите престъпления са извършени в Португалия между 2000 и 2017 г.

Обвиняемият беше с белезници, а началото се забави поради дългата опашка за влизане в съдебната зала.

Сред предполагаемите жертви на Кристиан Б. по делото са пенсионерка и 10-годишно дете, като нито едно от обвиненията не е свързано с Маделин Маккан.

47-годишният Кристиан в момента е в затвора за изнасилване на 72-годишна жена в Прая да Луз, същия град в Португалия, където изчезна Маделин.

Кристиан Б. не е обвинен по делото Маккан, но е разследван по подозрение за убийството ѝ. Маделин е на три години, когато изчезва по време на почивка в Прая да Луз през май 2007 г.

Малко след началото на съдебното заседание днес адвокатът на Кристиан Б. възрази на един от двамата непрофесионални съдии.

Той твърди, че постовете на съдията в „X“ (бивш Twitter) са включвали призиви за смърт на бившия бразилски президент Жаир Болсонаро - като в един от тях се твърди, че се казва: "Убийте този козел".

