Запалиха олимпийския огън за Игрите в Париж

О лимпийският огън за Игрите в Париж беше запален в древния град Олимпия в Гърция, около 100 дни преди церемонията по откриването на 26 юли, предаде АФП.

Поради облачното небе на мястото на първите олимпийски игри в древността, огънят не може да бъде запален от слънчевите лъчи, както е по древна традиция, и е запален с резервен огън, запазен от генералната репетиция на 15 април.

След 11-дневно пътуване през Гърция огънят ще бъде транспортиран до Франция за церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж на 26 юли.

