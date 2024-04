Олимпийски игри 2024: Река Сена безопасна ли е за плуване?

Ф ренска благотворителна организация за водите алармира за замърсяването на река Сена, която ще бъде използвана за плуване по време на Олимпийските игри, предаде АФП.

Фондация Surfrider заяви, че е анализирала шестмесечни тестове, проведени от лаборатория, и е стигнала до заключението, че водата в реката продължава да бъде замърсена и потенциално опасна.

„Искаме да споделим със заинтересованите страни нарастващата си загриженост относно качеството на Сена, но също така и рисковете, пред които са изправени спортистите, движещи се в замърсена вода".

Това заяви в отворено писмо базираната в Биариц благотворителна организация.

Парижките власти се надпреварват с времето, за да почистят Сена преди началото на Олимпийските игри на 26 юли, тъй като прочутият воден път ще играе главна роля по време на игрите.

Тя ще бъде домакин на церемонията по откриването, а след това ще бъде използвана за плувния маратон и триатлона - ако замърсяването позволи.

През последното десетилетие в парижкия регион са похарчени около 1,4 млрд. евро за модернизиране на канализационните и дъждовните пречиствателни съоръжения, за да се подобри качеството на Сена, както и на нейния главен приток Марна.

По-късно този месец се очаква да бъде открито ново голямо съоръжение за дъждовни води, а изграждането на нови канализационни връзки за речните лодки продължава.

Surfrider съобщи, че от септември до март лабораторията Eau de Paris и групата за анализ на околната среда Analy-Co са извършили тестове под мостовете Александър III и Алма, където ще се провеждат спортните състезания на Олимпиадата.

Европейските стандарти за качество на водата и международните федерации по триатлон и плуване в открити води определят пределни стойности за концентрацията на две бактерии - E. Coli и ентерококи - които са индикатори за наличие на фекални вещества.

Surfrider заяви, че извършените от него измервания са показали нива, често двойно, а понякога и три пъти по-високи от максимално допустимите.

Основният източник на надежда за организаторите на Олимпийските игри и властите в Париж е, че тези нива са регистрирани през зимния период - и то през една от най-влажните зими от 30 години насам.

Известно е, че проливните дъждове претоварват канализационната система на Париж, което води до директно заустване на непречистени отпадъчни води в реката.

Организаторите винаги са твърдели, че олимпийските спортове могат да се провеждат в реката само ако времето е сухо или валежите са слаби.

