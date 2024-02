Откраднаха планове за сигурност за Олимпийските игри в Париж от френски влак

О т влак на столичната гара Gare du Nord е открадната чанта, съдържаща компютър и две USB карти памет с полицейските планове за сигурността на Олимпийските игри в Париж.

Чантата е принадлежала на инженер от кметството на Париж, съобщи полицията късно на 27 февруари, потвърждавайки репортаж на телевизия BFM, и добави, че той я е поставил в багажното отделение над седалката си.

Тъй като влакът му закъснял, той решил да се прехвърли на друг влак и тогава открил кражбата.

Инженерът казал, че служебният му компютър и две USB карти са съдържали поверителни данни, по-специално плановете на общинската полиция за обезпечаване на тазгодишните летни олимпийски игри.

Регионалната транспортна полиция провежда разследване.

