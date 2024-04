5 години след пожара: Катедралата „Нотр Дам“ е пред отваряне

Р еставрацията на „Нотр Дам“ е почти завършена и катедралата е близо до повторно отваряне пет години след пожара, докато светът очаква с нетърпение Олимпийските игри в Париж, съобщава Ройтерс.

Вечерта на 15 април 2019 г. покривът на храма избухва в пламъци. Скоро пожарът обхваща кулата и почти срива главните камбанарии. По целия свят телевизионните зрители наблюдават с ужас, докато средновековната сграда гори.

Watch: Paris’ Notre-Dame cathedral rises from ashes five years after the massive blaze. French President Emmanuel Macron has said the restoration work is on schedule, with the cathedral slated to reopen to the public on December 8, 2024.#NotreDame #Paris #France pic.twitter.com/eK3PQBAP9N