За първи път в историята: Украйна е свалила руски изтребител с морски дрон

У крайна е свалила руски изтребител Су-30 с ракета, изстреляна от морски дрон, съобщи днес Главното управление за разузнаване (ГУР), цитирано от Ройтерс.

Украинското военно разузнаване уточни, че това е първото в историята унищожаване на боен самолет с морски дрон.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, се казва, че изтребителят е бил свален вчера от звено на военното разузнаване, наречено "Група 13", над водите на Черно море, близо до пристанищния град Новоросийск.

