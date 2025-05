Тръмп одобри продажбата на оръжиe за Украйна

А дминистрацията на Доналд Тръмп ще даде зелена светлина за първата си продажба на военна техника за Украйна от началото на мандата му, което е ясен сигнал, че подписаното тази седмица споразумение за минерални ресурси между двете страни може да отвори пътя за подновени оръжейни доставки.

Държавният департамент на САЩ е издал удостоверение за предложен лиценз за износ на „военно оборудване и услуги на стойност 50 милиона долара или повече“ за Украйна, става ясно от официална комуникация до Комисията по външни отношения на американския Сенат, пише The Guardian. Това би било първото подобно разрешение, след като Тръмп спря цялата военна помощ за Украйна малко след като пое поста.

Trump approves first direct commercial arms sale to Ukraine for $50 million.



Yesterday I thought that the new framework agreement strengthens Ukraine position with the U.S. Today we’re seeing the results. 1/ pic.twitter.com/7nLRt4NbiU