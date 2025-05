Зеленски: Тръмп започна да гледа по различен начин на нещата след срещата ни във Ватикана

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че възгледите на американския държавен глава Доналд Тръмп са започнали да се променят след срещата им във Ватикана. Двамата се срещнаха за кратко по време на погребението на папа Франциск. Tова беше първата им среща след словесния сблъсък в Белия дом.

„Уверен съм, че след срещата ни във Ватикана президентът Тръмп започна да гледа на нещата малко по-различно. Ще видим. Това е неговата визия, неговият избор в крайна сметка“, заяви Зеленски пред журналисти, предава The Telegraph.

