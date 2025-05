Масирана руска атака в Украйна

У краинските военновъздушни сили съобщиха днес, че при атака тази нощ Русия е изпратила срещу Украйна 150 дрона, предаде Укринформ.

Украинските ВВС посочиха, че са свалили 64 от тях, а други 62 дрона не са достигнали целите си, вероятно поради действието на средствата за електронната война.

Не се уточнява какво се е случило с останалите 24 безпилотни летателни апарата, отбелязва Ройтерс.

During the night, Russia attacked Ukraine with drones.



Shot-down targets:

64/150 exploding kamikaze drones



62 drones were neutralized by the active operation of electronic warfare systems.#Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/yydJttH2dP