X акаунтът на Матю Пери е бил „хакнат от измамници“, искащи дарение за фалшива фондация

Ф ондацията, създадена в чест на звездата от "Приятели", която почина през октомври миналата година, е била обект на хакерска атака.

Линк, упоменат в профила му, призовавал хората да направят дарение. Всъщност обаче публикацията препращала към дублиращ се сайт.

"Получихме съобщения, че официалната страница на Матю в X е била хакната и насочва потребителите към измамен сайт, който иска дарения чрез криптовалута. Моля, не правете дарения на този сайт и не споделяйте измамните публикации в социалните медии”, се казва в публикация в Instagram от фондация "Матю Пери".

"MatthewPerryFoundation.org е единственият уебсайт, свързан с фондацията, и ние приемаме дарения само чрез този сайт. Това е единственият официален акаунт на Фондация "Матю Пери" в Instagram и винаги ще публикуваме само официални съобщения на Фондацията", категорични са служителите.

“Моля, съобщавайте за фалшиви акаунти и не изпращайте дарения по други канали, различени от MatthewPerryFoundation.org. #MatthewPerry", призовават от фондацията.

Публикацията беше маркирана и от инструментите на X, които обозначават, че даден акаунт е хакнат и линковете в него са фалшиви.

Смъртта на Пери бе обявена за злополука в резултат на "острите ефекти на кетамин". Актьорът бе намерен "мъртъв в басейна в резиденцията си" на 28 октомври миналата година.

Известен най-вече с ролята на Чандлър Бинг в хитовия американски сериал “Приятели”, Пери открито разказваше за битката си с пристрастяването, като създаде център за борба със зависимостите.

След смъртта му на негово име беше създадена фондация, която да помага на хората, борещи се с пристрастяването към различни субстанции.

Дженифър Анистън, която изигра Рейчъл Грийн в "Приятели", беше сред тези, които призоваха за подкрепа на фондацията.

Наскоро актьорът беше почетен по време на церемонията в памет на жертвите на наградите SAG, след като на наградите BAFTA имаше полемика по повод пропускането му в списъка с възпоменателни награди.

This is the only official Matthew Perry Foundation X account, and we will only ever post official Foundation communications from this account. Please report imposter accounts, and do not submit donations through any channel other than https://t.co/vsx1nafvVJ. #MatthewPerry pic.twitter.com/jarlv5h9hK