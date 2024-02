Ето защо филмовите награди БАФТА не отдадоха почит на Матю Пери

О рганизаторите на наградите БАФТА защитиха решението си да не включат актьора от "Приятели" Матю Пери в тазгодишния раздел "in memoriam" и заявиха, че вместо това той ще бъде почетен на телевизионните награди.

Годишните филмови награди на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство се проведоха в Лондон в неделя вечерта.

Актрисата от "Тед Ласо" Хана Уодингъм изпълни версия на песента "Time After Time" на Синди Лаупър, докато на екрана се появяваха възпоменания за звездите, починали през последните 12 месеца.

The organisers of the BAFTAs have defended the decision to omit Friends actor Matthew Perry from this year's 'in memoriam' section and said he will be honoured at their TV awards instead.



Read more 🔗 https://t.co/CanJtuBHcB