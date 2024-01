Разследването на смъртта на Матю Пери официално приключи

Р азследването на смъртта на Матю Пери официално приключи почти един месец, след като съдебният лекар обяви, че актьорът от „Приятели“ е починал от „острите ефекти на кетамина“.

Полицейското управление на Лос Анджелис потвърди пред People във вторник, че вече няма да разследва смъртта на Пери.

Съдебният лекар на окръг Лос Анджелис също каза пред уебсайта, че случаят е „приключен“.

Matthew Perry’s death investigation officially closed — 3 months after ‘Friends’ actor was found unresponsive in hot tub: cops https://t.co/w2M7pDvYYH pic.twitter.com/bxzyXI9bYI