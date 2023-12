Джордж Клуни каза, че Матю Пери не е бил щастлив в "Приятели"

Д жордж Клуни каза, че Матю Пери не е бил щастлив докато е снимал „Приятели“, поради пристрастяването си към алкохола и наркотиците.

Актьорът от „Спешно отделение“ припомни, че мечтата на Пери е била да има роля в ситком – което в крайна сметка успява, когато получава ролята на Чандлър Бинг в „Приятели“ през 1994 г.

