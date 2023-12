Съдебен лекар: Матю Пери е приел огромни дози кетамин, от които е изпаднал в безсъзнание

Р азследването на съдебния лекар относно причината за смъртта на Матю Пери разкри, че той е имал достатъчно количество кетамин в организма си, за да го повали в безсъзнание за операция.

54-годишният актьор се бореше с наркотична и алкохолна зависимост от десетилетия, но твърдеше, че е чист през последните 18 месеца. Той беше намерен мъртъв в джакузито в дома си в Лос Анджелис на 28 октомври, като полицията не откри никакви наркотици в дома му.

Токсикологичните доклади от аутопсията му обаче разкриват, че той е имал значителни количества кетамин – мощен анестетик, използван в болниците и често злоупотребяван за развлечение. Според доклада на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис, неговите нива на кетамин са били 3540 ng/ml. Когато се използва за упояване на хора преди операция, пациентите са с доза в диапазона 1000 - 6000 ng/ml.

Докладът на съдебния лекар също разкри, че на Пери е бил предписан кетамин като част от инфузионна терапия за лечение на депресия и тревожност и го е приемал през ден. Преди шест месеца обаче друг лекар се опитал да го откаже от кетамина, който може да предизвика чувство на еуфория, когато се приема в малки количества, но безуспешно.

Съобщава се, че последният път, когато му е предписана доза от лекарството, е седмица и половина преди смъртта му. Големите дози кетамин могат да накарат хората да халюцинират или да изпаднат в безсъзнание.

