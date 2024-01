"С разбито сърце съм": Почетоха Матю Пери на наградите "Еми" (СНИМКИ/ВИДЕО)

М атю Пери беше почетен на наградите “Еми” с емоционална тематична песен от сериала “Приятели”.

Феновете се разплакаха в понеделник вечерта по време на 75-ата годишна церемония по награждаването, тъй като някои от най-обичаните звезди на Холивуд бяха припомнени по време на емоционалния сегмент "In Memoriam" на вечерта.

"Наследници" и "Мечката" са големите победители на церемонията за наградите "Еми" (СНИМКИ/ВИДЕО)

Всяка година награждаването посвещава специален сегмент от наградите, за да почете някои от телевизионните легенди, починали през изминалата година, а тази година церемонията беше особено сърцераздирателна.

Зрителите посегнаха към кутията с носни кърпички, когато излъчиха клип, илюстриращ някои от творците, загубили живота си през последната година. Видеоматериалът бе съпроводен от ремикс на See You Again на Wiz Khalifa, изпълнен от певеца Charlie Puth и дуото The War and Treaty.

Charlie Puth performs the theme song from #Friends during the in memoriam segment at the 75th #Emmys pic.twitter.com/YbfNUZOHYj — The Hollywood Reporter (@THR) January 16, 2024

Но това, което наистина изненада зрителите, беше сърцераздирателният момент, в който тематичната песен от сериала “Приятели” I'll Be There For You, изпълнявана от рок дуото The Rembrandts, беше изпълнена в края на сегмента "In Memoriam". По време на проявата бе показан и образът на покойния актьор Матю Пери.

„Започнах да хълцам, когато пуснаха песента от “Приятели”. Матю, липсваш ми всеки ден“, споделя един от зрителите в социалната мрежа X.

„С разбито сърце съм. “Появата” на Матю Пери ме кара да се чувствам толкова тъжна и сантиментална“, коментира друг фен на сериала.

El segmento In Memoriam de los Emmy 2024 tuvo un momento muy especial en recuerdo a Matthew Perry, el actor de 'Friends'. https://t.co/9L9xnlPdr4 — ELLE España (@elle_es) January 16, 2024

Феновете скърбяха, тъй като актьорът трагично почина на 54-годишна възраст, преде Daily Mirror.

Той беше открит в хидромасажна вана в дома му в Лос Анджелис. Миналата седмица разследването на смъртта на актьора беше официално приключено, тъй като беше потвърдено, че причината за смъртта му е злополука, причинена от острите ефекти на кетамин.

Разследването на смъртта на Матю Пери официално приключи

Пери ще бъде запомнен като симпатичния странен герой - Чандлър Бинг от сериала “Приятели”. Персонажът носеше смях и утеха на феновете в продължение на 10 сезона. Преди смъртта си Матю сподели надеждата си, че неговото наследство ще бъде работата, която е извършил в подкрепа на хората, борещи се със зависимостта и алкохолизма.

По време на сегмента „In Memoriam“ бяха почетени и други обичани холивудски звезди, включително Андре Браугер, Анджела Лансбъри, Трийт Уилямс, Ангъс Клауд, Ланс Редик, Сюзан Самърс, Лесли Джордан, Дейвид Маккалъм, Боб Баркър, Пол Рубенс, Кърсти Али, Барбара Уолтърс, Алън Аркин и др.