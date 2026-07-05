Дипломация в Анкара: Тръмп събира Зеленски, Ердоган и Аш Шараа на срещата на НАТО

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, докато е в Турция тази седмица за срещата на високо равнище на НАТО, за да поднови усилията за прекратяване на войната в Украйна, заяви днес висш американски служител, цитиран от Ройтерс.

Предвижда се Тръмп да пристигне на срещата вторник. Първата му среща ще бъде с домакина - турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп ще се срещне и със сирийския президент Ахмед аш Шараа и ще даде пресконференция, съобщи Белият дом.

Високопоставен американски служител заяви пред репортери, че Тръмп ще се срещне със Зеленски в сряда, за да обсъдят „как можем да сложим край на войната“.

„Бойното поле очевидно е замръзнало през последните няколко месеца и нито една от страните не постига голям напредък. Президентът усеща истинско чувство на неотложност да се опита да спре това“, допълни той

Тръмп също така ще призове съюзниците от НАТО да увеличат разходите си за отбрана, отбеляза служителят.