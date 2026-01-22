Временният президент на Венецуела на историческа визита в САЩ

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

В ременният президент на Венецуела Делси Родригес скоро ще посети САЩ, съобщи високопоставен американски представител, което допълнително сигнализира готовността на президента Доналд Тръмп да приеме новия лидер на богатата на петрол държава.

Родригес ще бъде първият действащ президент на Венецуела, който посещава САЩ от повече от четвърт век насам — с изключение на президентите, участвали в заседания на ООН в Ню Йорк.

Самата тя заяви, че подхожда към всеки диалог със Съединените щати „без страх“.

Временният президент на Венецуела обяви нова политическа ера

„Ние сме в процес на диалог, на работа със Съединените щати, без никакъв страх, за да се изправим срещу нашите различия и трудности… и да ги решаваме чрез дипломация“, каза Родригес.

Поканата отразява рязка промяна в отношенията между Вашингтон и Каракас, след като американски бойци от специалните части Delta Force извършиха операция в столицата на Венецуела, заловиха президента Николас Мадуро и го отведоха в американски затвор, за да бъде изправен пред обвинения в наркотрафик.

Родригес, бивш вицепрезидент и дългогодишен вътрешен човек в авторитарното и антиамериканско управление на Венецуела, промени курса си, след като пое поста на временен президент.

Тя все още е обект на американски санкции, включително замразяване на активи.

Временният президент на Венецуела заяви, че ще се стреми към сътрудничество със САЩ

На 21 януари Родригес започна и реорганизация на ръководството на въоръжените сили на страната, като назначи 12 висши офицери на регионални командни позиции.

Докато флотилия от американски военни кораби остава край венецуелското крайбрежие, тя позволи на Съединените щати да посредничат при продажбата на венецуелски петрол, улесни чуждестранни инвестиции и освободи десетки политически затворници.

Високопоставен представител на Белия дом заяви, че Родригес ще посети САЩ „скоро“, но конкретна дата все още не е определена.