Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро! За нея най-важна е истината

16 януари 2026, 17:04
Опозиционният депутат изгнаник от Венецуела Мануел Гарсия: Мария Корина счупи режима на Мадуро! За нея най-важна е истината
Ч асове след като нобелистката Мария Корина Мачадо подари отличието си на американския президент Доналд Тръмп, Телеграфно подкастът публикува ексклузивен епизод с депутата от опозицията Мануел Гарсия, който се крие от главорезите на Мадуро на неизвестно място.

Той познава лично и е работил с Мария Корина, макар да е от друга партия от опозицинния алианс, чиято победа на последните избори бе откраданата от Николас Мадуро.

В районите на Венецуела, където се добива злато, се влиза като в Содом и Гомор. Държавата не съществува, тя бе открадната от Мадуро, а той успя да сбъдне мечтата на наркобарона от Колумбия Пабло Ескобар – престъпник да влезе в политиката и да стане президент.

Това разказва депутатът от опозиционната партия „Народна воля“ Мануел Гарсия, който продължава да се крие някъде на Карибите от главорезите на Мадуро. Телеграфно подкастът се свърза с него ден, преди нобелистката Мария Корина Мачадо да даде медала си от Нобеловия комитет на американския президент Доналд Тръмп.

Всички коментират, че го прави със задни мисли и политически сметки, но Мануел не е съгласен. „Мария Корина е жена на принципите и ценностите. Преди да напусна страната, имах разговор с нея, който ме впечатли много. Написах й, че се налага да се махна, че отивам в Испания, заплашили са ме с убийство и трябва да се спасявам. Изпратих й снимка от летището. Тя ми отговори – Господ да те благослови, прегръщам те силно Мануел, благодаря ти за всичко,което направи. Аз я попитах – шефке, защо не ги притиснем с всичко, което имаме, с всички доказателства, за да спрат да преследват хората или да ги заплашват? И отговорът й ме беляза - Мануел, ние винаги казваме истината. Не се крием. Това е Мария Корина Мачадо, една жена, която върви с истината, казва истината. Тя винаги отива към същността на проблемите, но държи на истината, без задкулисие и затова прави всичко така добре. Тя не е от моята партия, но това е нейната борба и всички ние, венецуелците, й се възхищаваме.

За първи път имаме лидер, който е решен да счупи схемите“.

Мануел Гарсия живее за втори път в изгнание от лятото на 2024 г. заради заплахи за живота си и серия скалъпени обвинения. Преследването започва след като опозицията печели в части от щата Арагуа на изборите на 28 юли 2024 г. и след издигането на Мария Корина Мачадо като ключов лидер на съпротивата срещу режима.

От изгнание депутатът продължава разкритията срещу режима. Според него Венецуела е превърната в държава на мафията, а властта е сраснала с наркотрафика. Родният му щат Арагуа е сочен като ключов център на картела „Трен де Арагуа“. „Армията, полицията и съдът са част от една престъпна структура“, твърди той.

„Мадуро държеше една отвлечена страна. Мадуро затвори над 20 000 граждани, които му се противопоставиха политически, Мадуро екзекутира над 10 000 граждани, те са изчезнали, никой не знае нищо за тях и никога не се появиха отново. Например в моята партия един младеж бе убит в Каракас, той бе общински съветник, отговаряше за една община и този младеж се появи така обгорял, че му сложиха мокра кърпа на лицето му, да за разпознаем трупа му.

Ние, венецуелците, бяхме изправени пред нещо толкова зверско и отвратително и ти ми кажи как се излиза от това, на нивото, до което беше достигнало. Днес вече е ясно, че Николас Мадуро има в Швейцария 120 тона злато, 60 млн. долара в биткойн и 230 млрд. долара в сметки, а във Венецуела има хора, които наистина умират от глад. Богатството на държавата е в ръцете на едни безсрамници“, разказва Мануел Гарсия в новия епизод на Телеграфно подкастът.

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

