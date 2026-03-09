Свят

Иранска ракета е свалена в Югоизточна Турция, Анкара с предупреждение към Техеран

Анкара предупреди, че ще отговори „без колебание“ на всяка заплаха, след като отломки от балистичен боеприпас паднаха край Газиантеп

9 март 2026, 14:05
С лед поредица от ирански атаки в Близкия изток, напрежението достигна границата на Турция. В понеделник балистична ракета, изстреляна от Техеран, бе прехваната над провинция Газиантеп, което провокира остро предупреждение от Анкара, съобщава Turkiye Today.

(Във видеото: Войната в Близкия изток и рисковете за България)

Министерството на националната отбрана на Турция потвърди, че иранската ракета е била неутрализирана от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Останки от боеприпаса са паднали в незаселен район в окръг Гюнейшехир, като при инцидента няма пострадали.

Това е втори подобен случай в рамките на едва една седмица.

Турските власти реагираха незабавно, като жандармерията отцепи района на падналите отломки. В официално изявление в социалната мрежа X, военното министерство отправи директно предупреждение към Техеран:

„Турция отдава голямо значение на добросъседските отношения и регионалната стабилност. Въпреки това подчертаваме още веднъж, че ще бъдат предприети всички необходими мерки – решително и без колебание – срещу всяка заплаха, насочена към територията и въздушното ни пространство“, се казва в съобщението.

Анкара допълни, че е в интерес на всички страни „да се вслушат в предупрежденията на Турция“.

Инцидентът идва в момент на ескалиращо напрежение в региона, след като през последните дни бяха докладвани атаки срещу летището в Кувейт и израелски удари по иранска територия. Ситуацията принуди Турция да удължи отмяната на полетите до Близкия изток поне до средата на март.

Вижте кадри от първата ракета, прехваната от НАТО на границата с Турция в нашата ГАЛЕРИЯ

Смърт от небето: Вижте иранска ракета, паднала до границата на НАТО
14 снимки
ракета
ракета
ракета
ракета
Източник: БГНЕС    
Източник: БГНЕС
