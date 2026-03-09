Компания за изкуствен интелект съди Пентагона и администрацията на Тръмп

К омпанията за изкуствен интелект Anthropic съди Министерството на отбраната на САЩ и други федерални агенции заради решението на администрацията на Тръмп да определи дружеството като „риск за веригата на доставки“.

Делото е най-новото развитие в продължаващия конфликт между Пентагона и една от най-известните компании за изкуствен интелект в света, докато Белият дом се опитва да стимулира приемането на изкуствения интелект в правителството, предава Си Ен Ен.

Кой ще контролира алгоритмите на войната?

„Търсенето на съдебен контрол не променя дългогодишния ни ангажимент да използваме изкуствен интелект за защита на националната ни сигурност, но това е необходима стъпка за защита на нашия бизнес, нашите клиенти и нашите партньори“, заяви говорител на Anthropic.

Пентагонът издаде обозначение за „риск за веригата на доставки“, след като преговорите за актуализиране на договора с Anthropic се провалиха заради две червени линии. Компанията настоява, че нейният модел с изкуствен интелект да не се използва за масово наблюдение на американски граждани и за управление на автономни оръжия.

Пентагонът обаче иска да използва изкуствения интелект на Anthropic за „всички законни цели“, заявявайки, че не може да позволи на частна компания да диктува какво да се прави „при извънредна ситуация, свързана с националната сигурност.“

Сделка с Пентагона: OpenAI влиза в армията, Тръмп изхвърли Anthropic

На 27 февруари администрацията на Тръмп нареди на федералните агенции и военните изпълнители да спрат бизнеса си с Anthropic, след като компанията отказа да позволи на Пентагона да използва технологията без ограничения.